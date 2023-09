Io ero…Basta con la insensata violenza alle donne

Un cerchio in piazza Vittorio Veneto, non molto numeroso, vista l’ora, il primo pomeriggio di sabato 30 settembre, ma è servito, comunque, a destare interesse, curiosità, riflessioni tra i materani e i turisti sullo stillicidio periodico di donne, uccise da uomini che. amore e rispetto ,lo hanno ignorato o dimenticato. A disegnarlo un gruppo di donne, vestite di nero, a lutto. per quanto continua ad accadere nel nostro Paese, con 84 ”femminicidi” dall’inizio dell’anno.Per non dimenticare, per aiutare le donne a denunciare casi di violenza e sensibilizzare gli uomini a rispettare le donne , per mettere fine alla lunga scia di femminicidi che contrassegna la cronaca quotidiana.E che in alcuni casi lasciano altre vittime…i figli. Con questi obiettivi le donne, alcune delle quali aderenti al Movimento per i diritti delle donne (Mod), hanno manifestato in piazza Vittorio Veneto, all’insegna dello slogan ” ’I Have a voice. Mai più sole contro la violenza’’ . Alcune di loro hanno esibito cartelli, contro la violenza alle donne, e letto i nomi delle vittime di violenza uccise da mariti, conviventi, dall’inizio dell’anno a oggi e scanditi dalla frase ”Io ero…”. All’iniziativa hanno portato contributi al dibattito lo scrittore Costantino Dilillo, l’avvocato Pierpaola Scarciolla e la psicologa Floriana Rubino. Un sentire comune su un problema e su cause che vanno affrontate sul piano sociale, culturale, economico. Serve un lavoro di rete che comincia dalla scuola, dai messaggi deleteri e dagli stili di vita diffusi dai social che continuano a vedere la donna come un oggetto o veicolo da sfruttamento commerciale. E’ una persona, madre, moglie, compagna, lavoratrice che ha e deve avere un ruolo, rispettato,in famiglia e nella società. C’è tanto da lavorare, per cambiare…quel ”Io ero” in ”Io sono” e ho diritto a vivere e a essere rispettata.