Chiaro ed efficace pe ricordare a quanti non l’abbiano fatto di attivarsi per un atto di solidarietà e di responsabilità, sopratutto durante il periodo estivo e in una fase in continua evoluzione come quella vaccinale antipandemica. L’Avis di Matera è a disposizione, nei luoghi istituzionali e sulle pagine social, per facilitare l’adempimento stagionale per i motivi che ripetiamo tutti gli anni. Nel frattempo date un’occhiata alle locandine virtuali allegate al messaggio. Prenotatevi…La donazione non va in vacanza. E voi fatelo prima di andarci. Ditelo anche ad altri. Passaparola…