Un invito ”forte e chiaro”, come amavano ripetere i cronisti di un tempo, alla pace e a ripristinare un dialogo costruttivo tra Ucraina e Russia è venuto nel corso della giornata inaugurale dei lavori della Gran Loggia 2022, in corso al palacongressi di Rimini. E il gran maestro Stefano Bisi, accogliendo le delegazioni straniere è stato determinato e chiaro nel chiedere che si facciano concreti ”passi avanti” . Lo ha fatto rivolgendosi ai due Gran Maestri di Ucraina ( collegato on line, perchè non gli è stato consentito di lasciare il Paese in guerra e rappresentato a Rimini dal segretario generale) e di Russia, affinchè seguano i fatti. Al Gran Maestro della Gran Loggia di Russia ha chiesto un impegno preciso. ”…A a tutti noi, a tutti i fratelli della Libera muratoria universale -ha detto il gran maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi -devi promettere un impegno.Quello di fare di tutto affinchè i ponti di pace, affinchè le trincee siano riempite di fiori (un passaggio contrassegnato da applausi) e come primo atto, senza violare la sovranità di ogni Gran Loggia, credo che la Gran Loggia di Russia e di Ucraina dovrebbero ripristinare, consolidare un rapporto di reciproco riconoscimento, perche in voi ,in noi Massoni è la speranza di un futuro di pace dell’Umanità.E -ha concluso- fate il primo passo”. Un invito a consolidare un rapporto, finora altalenante, come ha evidenziato Bisi, e che deve andare oltre i buoni pronunciamenti. Messaggio lanciato. Ora i fatti. A Rimini, ne siamo certi, si lavorerà per costruire ponti di pace. Ne ha bisogno l’ Europa, l’Umanità, la fratellanza universale tra i popoli



DAL SITO WEB del Grande Oriente d’Italia

“Scienza e Conoscenza”. Al via la Gran Loggia 2022

Al via la Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia 2022. “Scienza e Conoscenza” è il titolo scelto per l’evento, che si tiene come di consueto al Palacongressi di Rimini. Una due giorni di lavori rituali, ma anche densa di appuntamenti dedicati alla attualità e alla cultura, occasioni per riflettere alla luce della nostra storia sul presente, sui grandi cambiamenti di cui in questi anni di pandemia siamo stati protagonisti, ma soprattutto sul mondo che verrà

8 aprile

La Gran Loggia apre i battenti nella mattinata di venerdì 8 aprile, alle ore 9 con l’inaugurazione alle 9, 15 della mostra del Servizio Filatelico e subito dopo, alle 9,30, della mostra del Servizio Biblioteca dedicata a Ernesto Nathan, indimenticabile sindaco di Roma e Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1896 al 1903 e dal 1917 al 1919, al centro anche di un convegno, con il Gran Maestro Stefano Bisi, gli storici Gian Mario Cazzaniga e Fulvio Conti, il Gmo e bibliotecario Bernardino Fioravanti e il giornalista Fabio Martini, autore del volume “Nathan e l’invenzione di Roma”, che è stato presentato nel corso dell’incontro.

Alle 13,30 la rassegna Incontro con gli autori, organizzata dal Servizio Biblioteca, con la presentazione dei volumi “Il biennio nero 1992-1993. Massoneria e legalità trent’anni dopo” di Stefano Bisi e “La Massoneria nel Parlamento” di Luca I. Fragale

Alle 14 l’inizio dei lavori nel Tempio e poi l’ingresso dei Corpi rituali, delle Delegazioni Estere, l’Onore alla Bandiera, il Saluto al Presidente della Repubblica, la lettura dei messaggi ricevuti.

Alle 16,45 l’incontro dal titolo “Pandemia COVID-19: Si vede la luce in fondo al tunnel?” con Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione Gimbe, che dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone. Tra gli esperti più autorevoli di ricerca e sanità del nostro Paese.

Alle 17, 15 il dibattito “Un mondo fuori controllo. La scienza della politica tra tentazioni egemoniche ed equilibri internazionali”, con Paolo Mieli, saggista e giornalista, direttore de la Stampa dal 1990 al 1992, e del Corriere della Sera dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2016 presidente di RCS, ospite per la seconda volta in Gran Loggia; Alessandro Barbano, giornalista, scrittore e docente italiano, condirettore del Corriere dello Sport e già direttore de “Il Mattino” di Napoli; Alessandro Campi, ordinario di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Perugia, e direttore del trimestrale Rivista di Politica.

Alle 19 l’allocuzione del Gran Maestro, clou della prima intensa giornata di Gran Loggia.



9 aprile

Alle 9 la ripresa dei lavori nel Tempio dopo l’ assemblea di bilancio ( 8.00 – 9.00) fino alle 13 e poi dalle 14, 15 alle 18.

Alle 14 il convegno dal titolo dal titolo “I Tesori della memoria. Conoscere per capire”. Presenti il Gran Maestro Stefano Bisi, il sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato Andrea De Pasquale, il Gran Bibliotecario Bernardino Fioravanti, i professori Fulvio Conti e Gian Mario Cazzaniga, la dottoressa Emanuela Locci. La proiezione di due videomessaggi, il primo del direttore della Rivista “Remhlac”, Ricardo Martinez Esquivel (Costa Rica) e il secondo dello studioso Yasha Beresiner sulla rivista Ars Quattuor Coronatorum, la rivista espresssione della loggia di ricerca piu’ antica del mondo.

Di seguito rassegna Incontro con gli autori, organizzata dal Servizio Biblioteca, con la presentazione dei volumi : “Segreti massonici italiani. Giardini e luoghi d’ispirazione esoterica”, a cura di Giovanni Greco e Marco Rocchi, “La Massoneria in Turchia tra storia e relazioni internazionali” di Emanuele Locci, “Le Dame Vaganti. Storie di fate, streghe, maghi, eresie” di Elena Castelvincenti.

Alle 18 ultimo appuntamento di Gran Loggia con una tavola rotonda dal titolo “Cattiva maestra la scienza?” con Edoardo Camurri, giornalista, conduttore su Rai 3 del programma #maestri realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, nonchè allievo del filosofo Gianni Vattimo; Maurizio Ferraris, accademico e professore di Filosofia Teoretica all’università di Torino, autore di numerosi saggi, tra gli ultimi “Documanità. Filosofia del mondo nuovo”, in cui smonta molti dei luoghi comuni sul rapporto fra esseri umani e tecnologia; Stefano Moriggi, anche lui filosofo della Scienza specializzato in teoria e modelli della razionalità e in fondamenti della probabilità, docente presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, conosciuto al grande pubblico attraverso la trasmissione TV E se domani di Rai 3.