Si è conclusa la raccolta di firme in calce ad una petizione lanciata dalla Pro Loco -qualche settimana fa- per invitare le autorità competenti ad accelerare gli adempimenti per la nomina di un medico condotto a San Mauro Forte e che avevamo rilanciato anche da Giornalemio.it (https://giornalemio.it/cronaca/san-mauro-forte-petizione-per-sollecitare-asm-ad-individuare-medico-condotto/).

Le stesse firme (500) sono state inviate alla ASM e all’assessorato della salute della regione dai quali ora si attende di avere un seguito positivo.

Ecco a seguire la nota diffusa dalla Pro Loco sanmaurese:

“Negli anni ’80 e ’90 le petizioni si svolgevano per le strade e nelle piazze delle città, con i promotori impegnati a fare opera di persuasione e i firmatari in fila ad aspettare il turno. Adesso tutto è cambiato.

Con le petizioni on line in pochi minuti è possibile contattare migliaia di persone e far conoscere loro con immediatezza l’obiettivo che si vuole raggiungere.

Nei giorni scorsi la petizione on line è lo strumento utilizzato dalla Pro Loco di San Mauro Forte per chiedere all’Azienda Sanitaria di Matera di nominare con urgenza un medico titolare a tempo pieno.

Una richiesta resa ancora più impellente dall’aggravarsi dello stato epidemiologico e dall’arrivo delle patologie influenzali.

La petizione, nel giro di pochi giorni, ha raccolto circa cinquecento adesioni, a conferma di quanto il problema sia fortemente avvertito dall’intera comunità di San Mauro Forte.

La firma è stata apposta, oltre che dai residenti, anche da sammauresi che da tempo vivono in altri luoghi.

Ai firmatari vanno, inoltre, aggiunti gli anziani del paese che, sprovvisti di strumenti informatici, non hanno potuto apporre la loro firma pur condividendo gli obiettivi della petizione.

Soddisfatti i promotori dell’iniziativa, al termine della quale hanno inviato l’elenco delle firme al Direttore dell’Azienda Sanitaria di Matera e all’Assessore Regionale alla Salute chiedendo loro un incontro per conoscere modalità e tempi di soluzione al problema sollevato.”