Ma che BelPaese, che fa i conti dopo con tanto di puntuale smemoratezza nel dimenticare i decessi di aprile, sopratutto nelle zone rosse, e con quella punta di dimessi dagli ospedali che erano positivi…. Più che di elaborazioni kafkiane siamo alle improvvisazioni schizofreniche da dottor Jecky e Mr Hyde. E su questo recenti indicazioni da contaggi da coronavirus l’astronomo materano Franco Vespe ha le idee chiare e non esclude che il report arretrato possa ripresentarsi. Tutto questo mentre anche in Basilicata, senza regoli ma con una regola, il report dei riporti a scalare sugli errati contagi di Anzi e Tolve ritorna a quota a zero contagi, un decesso e un buon numero di guariti. Mentre si attende la nuova ventata di riaperture.



” I dati – ha commentato Vespe, relazionando sui dati di giovedì 7 maggio- confermano le strane anomalie di ieri, soprattutto per quanto riguarda i decessi. Ormai in televisione sentiamo di tutti di più. Sembra che gli ultimi dati ISTAT hanno messo a nudo che i decessi dovuti al COVID in Aprile sono molti di più di quanto contabilizzati dalla Protezione Civile. Ci si riferisce ovviamente, manco a dirlo, alla Lombardia. Un ineffabile scienziato (non mi ricordo il nome) ha avuto la faccia tosta di giustificare con questa sottostima dei decessi fatta in Aprile, il numero odierno ancora alto di essi. Sono alti quelli di oggi perchè erano molti di più quelli di Aprile! Abbiamo poi scoperto che in tutti questi giorni si è fatta confusione nei numeri. Se ne sono stati dati troppi e praticamente gran parte inessenziali.La confusione più grande è stata fatta nei dimessi dagli ospedali….Non tutti i dimessi erano completamente guariti, ma sono stati spacciati per tali! Boh! Chi vi scrive ha imparato una grande differenza: ci sono sistemi complessi e sistemi complicati. I sistemi complessi sono difficili da comprendere ma, con applicazione ed ingegno alla fine riesci a conoscerli. Davanti ai sistemi complicati invece hai l’impressione di essere diventato un deficiente incapace di afferrarne il senso. Questo perchè l’unica logica che seguono questi sistemi è di complicare e sacralizzare realtà semplici con informazioni ed elementi inessenziali. Kafka conosceva molto bene queste situazioni. E’ un vizio di cui è ammalata la burocrazia italiana. Ma non divaghiamo.

E veniamo alle contraddizioni del 5 maggio scorso. ” C’è stato -ha concluso Vespe-un equivoco di fondo che forse la mia costruzione contorta (complicata) del periodo ha alimentato. I decessi di ieri non sono dovuti al fatto che siamo entrati nella fase 2; ma ai livelli di contagio che sono ancora troppo alti in Lombardia. Per far capire la cosa allineo i decessi con i contagi ed il sovrannumero di decessi che stiamo registrando. I morti di questi giorni cerchiati sono la conseguenza del picco di contagi avuti 15-20 gg fa e dobbiamo aspettarceli per i prossimi giorni, visto che il livello di contagi nei giorni successivi è ben al di sopra della campana. E’ inutile che vediamo altre regioni il problema rimane la Lombardia che oggi, per la prima volta, ha fatto registrare un numero di decessi superiore al resto dell’Italia!”. Ma la Lombardia ha il suo peso e contagia…tutte le scelte del BelPaese.