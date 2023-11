Investimenti Pnrr, evento promosso da Regione, Anci e CDP

Finanziamenti agli enti locali e agli enti pubblici non territoriali beneficiari di contributi Pnrr o Pnc, Prestiti green e presentazione del servizio di tesoreria offerto da Poste Italiane insieme alle anticipazioni di tesoreria di Cassa Depositi e Presiti: sono questi i temi al centro dell’incontro pubblico, promosso da Regione Basilicata, CDP e Anci, che si è svolto questa mattina in Regione. “L’incontro, -si legge in una nota- rivolto principalmente alla partecipazione di sindaci, assessori, funzionari e dirigenti degli uffici finanziari delle amministrazioni locali e revisori dei conti, ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; dell’Assessore all’Ambiente Territorio ed Energia, Cosimo Latronico; del Presidente dell’Anci, Andrea Bernardo; e della Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione Sud Italia di CDP Simona Magliacano. Nel corso della mattinata hanno tenuto specifiche relazioni i referenti territoriali di CDP e di Poste Italiane Antonietta Malatesta (Prestito green e fondo rotativo progettualità), Mariana Liuzzi (Prestito investimenti Pnrr-Pnc) e Antonio Caporale (Servizio di tesoreria e anticipazioni di tesoreria).”

“Siamo in un momento storico nel quale gli Enti locali, grazie ai fondi del PNRR e alla Programmazione 2021-2027, hanno la possibilità di mettere in campo investimenti e azioni che possono generare processi di valorizzazione dei territori. Sapere di poter contare sul supporto di Cassa Depositi e Prestiti significa avere a portata di mano tutti gli strumenti per implementare gli investimenti delle pubbliche amministrazioni”, ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. “Gli strumenti finanziari proposti da Cassa Depositi e Prestiti e da Poste Italiane a supporto degli Enti locali lucani rappresentano una grande opportunità per migliorare la fruibilità delle città e dei paesi lucani. È questa una opportunità che può rafforzare anche i progetti già messi in campo per il rilancio dei borghi allargando le sinergie che stanno nascendo in alcuni nostri piccoli Comuni per generare opportunità di crescita e lavoro”, ha commentato l’Assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia Cosimo Latronico. “Consideriamo fondamentale essere presenti sul territorio per intercettare tempestivamente i fabbisogni degli Enti Pubblici. Il nostro obiettivo è proporre soluzioni che possano generare un impatto positivo sul tessuto socio-economico, valorizzando sostenibilità, inclusività e innovazione. I nuovi strumenti che mettiamo a disposizione della PA testimoniano la nostra attenzione alle comunità locali, che sosteniamo operando in sinergia con tutti gli stakeholder impegnati per la crescita del Paese e del Mezzogiorno, come dimostra l’evento di oggi”, ha evidenziato la Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione Sud Italia di CDP Simona Magliacano. “Oggi abbiamo ascoltato i contenuti di questo nuovo prodotto, sperando che possa esserci di utilità trattandosi, di fatto, di una anticipazione di liquidità che daranno ai Comuni e dovremmo partire e andare più veloci perché, in questo momento, molte imprese hanno sospeso i lavori in alcuni comuni proprio perché non riescono ad andare avanti, i Comuni hanno anticipato delle somme ma più di tanto, per motivi di norme e di tesoreria non possono anticipare”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo.