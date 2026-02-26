Interviste d’Autore: Day Bed Mater Familias Nomination al Premio Film Impresa 2026

“Interviste d’Autore – Day Bed Mater Familias”, episodio del nuovo progetto editoriale di Calia Italia che apre le porte del brand a un racconto intimo e autentico dei suoi prodotti più iconici, è stato selezionato nella shortlist della IV edizione del Premio Film Impresa, nella categoria II&S – Innovation, Image & Sound. Prodotto da BBS ADV per Calia Italia, il contenuto audiovisivo rientra nel format speciale “Interviste d’Autore”, ideato in occasione dei 60 anni dell’azienda, per raccontare il design attraverso visioni, valori e storie di persone che hanno contribuito a costruire il patrimonio creativo del brand, restituendo uno sguardo contemporaneo su sei decenni di idee, cultura del progetto e manifattura italiana. L’episodio è dedicato al Day Bed, capostipite della collezione Mater Familias, un “lettino dello psicologo” nato nell’ambito di Architecture of Shame per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, concepito per evocare la riabilitazione dalla vergogna della vita nei Sassi. Primo modello della linea dedicata al ruolo della donna e alla cultura materana, il Day Bed trasforma simboli tradizionali in una comfort experience: il piede a forcella richiama l’utensile per stendere il bucato, le cuciture i sacchi di grano, le imbottiture i materassi cuciti dalle donne, e i cuscini sovrapposti raccontano la stratificazione della cultura millenaria di Matera, mentre la struttura accogliente evoca la solidarietà del vicinato.

Il Premio Film Impresa, in programma dal 2 al 4 marzo 2026 al Cinema Quattro Fontane di Roma, si conferma un osservatorio privilegiato sul cinema d’impresa italiano, con oltre 200 opere candidate tra cortometraggi, cortissimi e documentari, capaci di restituire una mappatura articolata del racconto audiovisivo dell’impresa contemporanea. Dai film selezionati emerge con chiarezza come il linguaggio cinematografico venga oggi utilizzato dalle aziende non solo in chiave promozionale, ma come strumento di narrazione dell’identità, di dialogo con gli stakeholder e di posizionamento culturale. Come sottolinea Mario Sesti, direttore artistico del Premio, “il numero e la varietà dei film ricevuti confermano che il cinema d’impresa è oggi un linguaggio maturo, capace di raccontare il lavoro e l’impresa come esperienza culturale e umana, ma anche come progetto e sogno carico di futuro”.

In questo contesto, la nomination rappresenta per Calia Italia un traguardo significativo, riconoscendo il valore del progetto “Interviste d’Autore” come espressione di un modo contemporaneo e consapevole di raccontare il design, l’identità e la visione d’impresa. “Essere selezionati al Premio Film Impresa con “Interviste d’Autore – Day Bed Mater Familias” significa vedere riconosciuta la nostra visione del design come racconto culturale e umano. Questo progetto nasce dal desiderio di dare voce agli oggetti, alle storie e ai territori che li hanno generati, trasformando il prodotto in un’esperienza di memoria, identità e futuro”. Il film sarà proiettato mercoledì 4 marzo alle ore 11:30 nell’area II&S – Innovation, Image & Sound, al Cinema Quattro Fontane di Roma; la cerimonia di premiazione si terrà lo stesso giorno nella medesima sede.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.