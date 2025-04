Interruzione idrica a Matera (dislocazione autobotti).

A partire dalle ore 16 di oggi, inizierà una graduale sospensione dell’erogazione idrica. Contestualmente, partirà il servizio di fornitura per mezzo di 12 autobotti dislocate nei seguenti punti:

1. Piazzale antistante ingresso Municipio;

2. Piazza Sant’Agnese;

3. Piazza San Pietro Caveoso;

4. Via Don Luigi Sturzo (presso la Chiesa di San Paolo);

5. Viale Nitti angolo Viale Il Vento;

6. Piazza Montegrappa – Borgo La Martella;

7. Via Lussemburgo – Borgo Venusio;

8. Viale della Quercia antistante stazione Corpo Forestale;

9. Recinto Marconi – Fabbrica del Carro;

10. Via Paganini;

11. Servizio mobile di fornitura in favore dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle

RSA e altre strutture socio-sanitarie

Lo hanno stabilito Comune di Matera e Acquedotto Lucano, che seguono la situazione per il monitoraggio costante di ogni evoluzione e sono presenti insieme ai volontari e alle altre componenti del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), già costituito dall’inizio dell’emergenza, che è raggiungibile ai seguenti numeri telefonici: 0835241379 – 0835330072. Infine, considerazione dell’elevata presenza di turisti in città, il Comune collocherà, a partire da questa sera, bagni chimici dislocati rispettivamente in Piazza Ascanio Persio e Via Madonna delle Virtù. Seguiranno aggiornamenti.