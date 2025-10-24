Interrogazione del gruppo consiliare “Matera in Azione” su due opere “invisibili”

Sulla gestione del Patrimonio Artistico di Matera, registriamo un quanto mai opportuno intervento del gruppo consiliare “Matera in Azione” su due opere “invisibili”, vittime anch’esse di una assoluta assenza di attenzione e manutenzione per i beni artistici di cui è dotata la città. Tema di cui da queste pagine ci siamo occupati ancora ieri a seguito di una ulteriore segnalazione di un cittadino. La capogruppo di “Matera in Azione” in Consiglio comunale, Adriana Violetto, con una nota comunica che “insieme ai consiglieri comunali Angelo Lapolla e Roberto Suriano, il 24 ottobre ha depositato un’interrogazione su due importanti opere scultoree che appartengono da anni al patrimonio del Comune di Matera, ma di cui ai più, consiglieri comunali compresi, non è noto neppure dove siano conservate.” “Si tratta – dichiara la consigliera Violetto – della grande scultura in bronzo di Novello Finotti, intitolata il “Cammino dell’Uomo”, notevole per dimensione, ma soprattutto importante per il rilievo dell’artista di fama internazionale, che è tra i pochi viventi a poter vantare un’opera conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano. La scultura, lunga 12 metri, acquisita – da quanto si è recentemente appreso dalla stampa – nel 2019, secondo gli iniziali progetti avrebbe dovuto essere allocata negli spazi esterni del Museo Demo-etno-antropologico, il cui cantiere ebbi modo di visitare da Consigliera comunale ben oltre un anno fa, con lavori che apparivano sostanzialmente conclusi, ma della cui gestione ad oggi è dato conoscere. L’altra opera è la “Fontana dell’Amore”, ideata e progettata dai disegnatori Enzo Viti e Teresa Lupo e realizzata dallo scultore napoletano Domenico Sepe, costata al Comune circa 160.000 Euro. Inaugurata il 7 settembre 2020 nella sua collocazione di via Muro, qualche tempo dopo rimossa. Da allora essa è custodita in locali comunali, avendo subìto, secondo una recente intervista rilasciata dall’assessore al Patrimonio, danni nelle operazioni di rimozione e trasporto. In questi giorni, siamo stati tutti colpiti dal cedimento strutturale che ha subito l’opera bronzea di Vittorio Basaglia, dedicata all’insurrezione materana del XXI Settembre 1943, collocata nel giardino di via Aldo Moro, evidentemente trascurata per anni. Partendo da questi esempi, è lecito chiedersi se si abbia un quadro chiaro del patrimonio artistico comunale e sufficiente cura. E non è certo questione che nasce in questi mesi. Mi auguro una rapida inversione di rotta sulla gestione dei beni e delle risorse comunali: la dimenticanza e l’incuria ci rendono tutti più poveri”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.