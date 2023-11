Interdetta al traffico, per un mese, la bretella Cavonica-San Mauro Forte

Causa lavori a protezione del metanodotto che insiste nell’area, l’accesso al comune di San Mauro Forte tramite la bretella di collegamento della Cavonica, a partire dal 22 novembre e sino al 22 dicembre prossimi, non sarà possibile. Lo ha stabilito una ordinanza del primo cittadino (la n.21 del 16-11-2023) avente ad oggetto “Chiusura al traffico della strada comunale Salice-Fosso Caldaro-Tratturo San Leonardo inerente la realizzazione di opere di protezione meccanica a servizio del metanodotto denominato “Moliterno-Ferrandina” per la risoluzione di interferenza con lavori di completamento della bretella di collegamento San Mauro Forte-Fondo Valle Cavonica“. Chi intende recarsi nel “Paese del Campanaccio“, venendo dallo Scalo di Grassano dovrà procedere ancora per qualche chilometro, oltre l’imbocco attuale, giungere all’incrocio con la vecchia provinciale Ferrandina-San Mauro Forte che sbocca in località Priati. E di lì raggiungere l’abitato.

