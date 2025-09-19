Intensa e partecipata fiaccolata per Gaza a Matera, dalla parte giusta della storia

Dalle scale di Palazzo Lanfranchi hanno iniziato a farsi sentire un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze con le bandiere della Palestina a ricordare quasi simbolicamente la tragedia che stanno subendo ingiustamente i loro coetanei in quella striscia maledetta di terra. Nel mentre intorno alla goccia di Azuma – in Piazzetta Pascoli- si raccoglieva via via una folla di donne e uomini di ogni età che hanno inteso raccogliere l’appello della Cgil a scendere in ogni Piazza d’Italia. Qui a Matera per una fiaccolata. Quindi, come delle lucciole si sono accese le tante fiaccole, si sono aperti gli striscioni e alzati i cartelli che più di qualcuno ha voluto scrivere e portare con se.

E così, senza necessità di alcuna regia particolare, un serpente umano si è avviato in direzione della Piazza principale della Città fendendo la pur numerosa folla di passanti e turisti che comunque, pur non avendo deciso di partecipare (magari non ne avevano avuto notizia) alla manifestazione, non hanno potuto rimanere indifferenti alla ostinata determinazione di tanti che ancora una volta sempre di più sono scesi in piazza con i loro corpi. Per dire no al genocidio in corso sotto gli occhi impotenti del mondo, a sostegno di chi su quelle barche sta fendendo le onde del Mediterraneo per cercare di portare un sostegno certo insufficiente ma simbolicamente importante, nonché per la sfida che intende lanciare al blocco navale israeliano. Per sollecitare ancora una volta il nostro governo a correggere la propria posizione, sostanzialmente a sostegno del governo israeliano.

E così nel corteo c’era tanta Cgil, con tutti suoi dirigenti delle varie categorie e con in testa il segretario regionale Fernando Mega, poi i tanti politici che erano appena uscita da una riunione sul futuro della Biblioteca Tommaso Stigliani che si era svolta nella vicina sede della Provincia (a cominciare dal Presidente Mancini). Diversi i consiglieri comunali (Violetto, Santochirico, Bennardi, Cotugno…) e Cifarelli anche da consigliere regionale, con Viviana Verri e Marrese. Persino una parte del cast di Imma Tataranni di cui in queste settimane si stanno girando in città gli episodi della nuova stagione, sicuramente Vanessa Scalera e Nando Irene.

E poi tanti, tanti cittadini la cui presenza ha rincuorato chi dinanzi alla sordità del potere, non vuole arrendersi alla rassegnazione di chi sostiene che “è inutile fare manifestazioni, tanto non cambia niente“. Ma non è certo la rassegnazione il clima che si è respirato anche negli interventi che sono stati proferiti al termine del corteo raccoltosi dinanzi al porticato della Biblioteca Stigliani, sebbene stipato nel poco spazio lasciato dalle bancarelle del mercatino in corso. Solo due gli intensi interventi: quello del segretario regionale della Cgil, Fernando Mega e poi quello di Chiara Saponaro, più che sufficienti a dare corpo ai sentimenti di ognuno che era lì in quella piazza. Quindi, c’è stata la proposizione di alcuni brani musicali, e per ultimo quello che è ormai il canto di lotta e resistenza mondiale per antonomasia “Bella Ciao“, intonata da larga parte dei presenti. Poi piano piano la manifestazione si è sciolta con la consapevolezza che si sta andando verso un periodo buio e della necessità di rinsaldare la rete di solidarietà e resistenza. E a proposito di Resistenza, domenica mattina, ricordiamoci che proprio a Matera -nella stessa piazza- si celebrerà una data altamente simbolica, di un altro momento in cui il popolo di questa comunità si è ribellato alla occupazione nazista.