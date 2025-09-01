Insiste il Lido abusivo di Metaponto. Ma i Carabinieri lo sequestrano…

…E del resto non poteva essere altrimenti, visto che si tratta di un’area demaniale in località Santa Pelagina resa ”funzionale” da imprenditori abusivi, che avevano occupato l’area con ombrelloni e sdraio ”saldamente ” ancorati al Lido…e pronti a essere aperti e fittati durante la giornata. Ma non hanno fatto i conti con i Carabinieri del Nucleo tutela Biodiversità di Metaponto, che hanno raccolto le segnalazioni di bagnanti e avviato le indagini. E’ la seconda volta che accade in 20 giorni dopo il sequestro per lo stesso motivo in località Torre di Mare.Non c’è due senza tre? I Carabinieri, da par loro, non mollano nemmeno nella bassa stagione.



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto

COMUNICATO STAMPA

Bernalda (Mt) – Metaponto Lido – 1 settembre 2025

60 OMBRELLONI E 100 SDRAIO LASCIATI SULLA SPIAGGIA LIBERA COME SEGNAPOSTO: NUOVO SEQUESTRO

DEI CARABINIERI DEL NUCLEO BIODIVERSITA’ DI METAPONTO.

Un’area di circa 700 mq di spiaggia libera in località Santa Pelagina a Metaponto Lido, trasformata in spiaggia

privata con l’occupazione sistematica da diversi giorni, delle postazioni più vicine al mare, impedendo così la

libera fruizione e l’uso pubblico.

I carabinieri forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto, a circa 20 giorni di distanza da un precedente sequestro eseguito sulla spiaggia libera in località Torre Mare a Metaponto, dopo aver raccolto alcune segnalazioni pervenute da cittadini e turisti ed aver effettuato alcuni servizi di osservazione, sono

intervenuti nei giorni scorsi, di notte, presso la spiaggia libera in località Santa Pelagina, dove hanno sottoposto a sequestro penale d’urgenza a carico di ignoti, circa 60 ombrelloni, 100 sdraio, 3 tavoli in plastica,

una panca ed un natante in vetroresina, lasciati da diversi giorni sull’arenile, in prossimità del bagnasciuga, occupando così un’ampia porzione della spiaggia libera, già ristretta a causa dell’incessante erosione della costa sabbiosa.



L’occupazione continuativa della spiaggia libera, consentiva dunque ad ignoti, di avere sempre assicurato un posto nelle immediate vicinanze del mare, privando di fatto turisti e cittadini del diritto di fruire in modo libero ed incondizionato della spiaggia libera.

Diversi ombrelloni, sdraio e tavoli, erano ancorati a grossi sassi e legati tra loro con catene e robusti lucchetti per evitare i furti durante la notte.

Prosegue l’attività del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Metaponto per perseguire i reati in danno all’ambiente ed agli ecosistemi protetti, nonchè le occupazioni abusive delle aree demaniali e gli illeciti in

tema di abusivismo edilizio.

Si precisa che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui qualora identificati nel

corso delle indagini, per gli autori del reato vige il principio di presunzione di innocenza fino a condanna

definitiva.

