Inside Out al VultureMovieNight

Prosegue con altre serate l’appuntamento con il Cinema in piazza, con un lieto epilogo della seconda edizione del VultureMovieNight che vede la direzione artistica di Chiara Lostaglio, e la XXX mostra CinEtica del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit, all’interno del ricco calendario estivo del Comune di Rionero in Vulture. Luogo di eccezione è il Sagrato della Chiesa di San Gerardo, con il parroco don Sandro Cerone.

L’appuntamento serale è Giovedì 29 Agosto con il film di animazione Inside Out del 2015 diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.