Si è ufficialmente insediato il 9 agosto 2021 il Comitato di Frazione di Marina di Ginosa presso il Palazzo della Delegazione. Presenti i componenti eletti a seguito delle votazioni svoltesi l’11 luglio 2021, il Sindaco di Ginosa Vito Parisi e il Delegato Sindaco Angelo Moro.

Oltre all’insediamento, vi è stata l’elezione attraverso votazione degli stessi componenti di Presidente, Vicepresidente e Segretario, rispettivamente Domenico Rizzi, Andrea Matichecchia e Nunzio Salluce.

“L’istituzione del Comitato di Frazione ha lo scopo precipuo di restituire a Marina di Ginosa una ulteriore opportunità di partecipare alla vita pubblica e di essere uno strumento di conoscenza e partecipazione attiva della comunità Marinese – ha spiegato Moro – presso la sala riunioni, restituita alla cittadinanza da quasi 5 anni, si sono svolte le elezioni per nominare le figure del Presidente, Vicepresidente e Segretario del Comitato. In questo modo, si potranno avviare le attività di questo importante strumento partecipativo. Auguro a tutti i componenti di essere sempre uniti tra loro per portare avanti ogni iniziativa e ogni riunione. La cittadinanza apprezzerà il lavoro svolto e sicuramente si metterà a disposizione per migliorare il nostro amato paese”.

“Una giornata importante per Marina di Ginosa e la sua comunità – ha aggiunto Parisi – ieri sera si è ufficialmente insediato il Comitato di Frazione di Marina di Ginosa presso il Palazzo della Delegazione.

Assieme al Delegato Sindaco Angelo Moro abbiamo preso parte a questa tappa fondamentale di un percorso fortemente voluto dall’Amministrazione.

Quello del Comitato di Frazione, è bene ricordarlo, è un procedimento che parte dal basso, grazie anche alla volontà del gruppo promotore di liberi cittadini quale “Parola ai Marinesi’’.

Uno strumento di democrazia e partecipazione a favore dei cittadini. Il Comitato, infatti, ha poteri di iniziativa e coordinamento degli interventi e delle iniziative stesse programmate a Marina di Ginosa riguardanti la promozione del territorio, attività sociali, culturali e sportive e favorisce la condivisione e l’individuazione delle scelte e delle azioni volte a trovare soluzioni specifiche per questa importante realtà territoriale.

Ai neo eletti e al Comitato di Frazione di Marina di Ginosa auguro buon lavoro.”