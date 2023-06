INOSA, APPROVATO IL REGOLAMENTO PER CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

Prendersi cura di un’area verde, dell’aiuola sotto casa, di un piccolo spazio urbano, ma anche di beni immateriali per dar vita ad animazione sociale, culturale, territoriale, coesione sociale, animazione di comunità, vigilanza: queste sono solo alcune delle possibilità gestite attraverso il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, discusso e approvato durante il Consiglio Comunale del 31 maggio 2023.

<<Grazie a questo strumento di cittadinanza attiva, vogliamo non solo fornire tutto il necessario per prendersi cura dei beni comuni, ma soprattutto riconoscere ai “cittadini attivi’’ il merito per quanto viene svolto, stringendo un vero e proprio patto di collaborazione con il Comune, in cui le parti concordano su tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, che non si sostituiscono a quei servizi di cui si occupa l’Ente – dichiara il sindaco Vito Parisi – a Ginosa e Marina di Ginosa sono già tanti coloro che si prendono cura di piazze e aree verdi attraverso piccole manutenzioni quotidiane. Grazie al regolamento dei beni comuni, vogliamo riconoscere quanto viene svolto, fornire tutti gli strumenti per farlo al meglio e attribuire loro il giusto merito. Nei prossimi giorni, il regolamento sarà pubblicato sui canali istituzionali ufficiali, in modo che tutti possano prenderne visione e presentare le proprie proposte o rispondere agli avvisi che saranno diramati>>.

<<Ginosa entra a far parte di quei circa 290 Comuni in tutta Italia che hanno introdotto questo strumento di cittadinanza attiva – aggiunge l’assessore Dania Sansolino – con questo regolamento, oltre a creare e rafforzare i legami tra cittadino ed ente comunale, dando vita a una collaborazione attiva e a un circolo virtuoso, vogliamo fornire tutti gli strumenti e attribuire il giusto merito a tutti coloro che vogliono dedicare il proprio tempo ed energie in favore della propria città e della comunità di cui fanno parte. Tutti potranno così sentirsi protagonisti>>.