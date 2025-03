Innovazione e sicurezza in agricoltura Ebat Matera e Unibas impegno comune

L’antico detto che l’unione fa la forza ha trovato piena applicazione con una interessante intesa, suscettibile di ulteriori sviluppi tra mondo della produzione, le aziende del settore primario, e quello dell’ateneo che ha una offerta didattica, di attrezzature e progetti che possono interagire eccome con il territorio. E questo significa innovazione, competitività, sicurezza e una gestione delle risorse umane senz’altro di alto livello. Così con l’obiettivo di favorire la formazione dei giovani e di altre figure in agricoltura e nelle attività di filiera l’ente bilaterale agricolo territoriale (Ebat) di Matera, il Dipartimento di scienze agrarie e il Centro per i percorsi di orientamento e di supporto agli studenti (Polis) dell’ Università degli studi della Basilicata hanno sottoscritto a Matera una convenzione per lo sviluppo di attività didattiche innovative, progetti e tirocini. L’intesa è stata sottoscritta, alla presenza di rappresentanti di associazioni di categoria e anche da studenti dell’Ateneo, dai presidente dell’Ebat della provincia di Matera, Michele Andriulli, da direttore del Dipartimento si scienze agrarie, forestali e ambientali Giovanni Carlo Di Renzo e dalla direttrice del Centro Polis Ada Braghieri. Tra le finalità dell’iniziativa figurano anche l’istituzione di un concorso per un premio per tesi di laurea , di un concorso per borse di studio riservato a studenti che svolgeranno tirocini presso aziende agricole della provincia di Matera, la promozione di attività integrative teoriche- pratiche, di convegni e attività editoriali. La realizzazione della convenzione prevede, inoltre, attività di studio e formazione destinate a studenti residenti in provincia di Matera e iscritti al Dipartimento di scienze agrarie, lavoratori del settore agricolo e personale tecnico di aziende, che intendano perfezionare o approfondire la preparazione. L’intesa ha durata di due anni, rinnovabili. E nell’attesa di conoscere quale ? e quando ? partirà la prima iniziativa indicata nel vasto programma di collaborazione l’Ebat porta avanti interessanti iniziative che daranno una risposta sul campo a un problema come quello della sicurezza. In particolare quello della conduzione di mezzi agricoli, spesso vetusti e inadeguati, che sono causa di incidenti, spesso mortali. Formazione sul campo in una azienda di Irsina in una data che sarà resa nota nei prossimi giorni. Da parte dell’Ente tanta lungimiranza, che coinvolge proprietari di aziende e lavoratori.



E’ la formazione l’ambito di sviluppo della convenzione che l’Ebat (Ente bilaterale in agricoltura) della provincia di Matera e il Dafe (Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari) insieme al Centro Polis dell’Università di Matera hanno sottoscrittoquesta mattina a Matera presso la sede del Campus universitario.

“Studio, valorizzazione, formazione e divulgazione di progetti formativi sull’innovazione in agricoltura” sono gli obiettivi comuni al centro dell’intesa. Con la definizione di un programma annuale delle attività didattiche integrative e scientifiche e la possibilità di indicare (attraverso Ebat) aziende agricole in cui gli studenti Unibas potranno svolgere attività formative e tirocini.

“L’EBAT-MATERA vuole promuovere ed incentivare lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Matera ed effettuare studi, ricerche, attività formative, editoriali, convegni ed altre attività promozionali attinenti al settore agricolo della Provincia di Matera” si legge nella convenzione e “gli interventi di formazione continua, finalizzati all’aggiornamento e alla qualificazione delle competenze professionali di lavoratori e lavoratrici, contribuiscono in misura determinante a rafforzare l’impiegabilità della persona e la sua competitività nel mercato del lavoro”. Mentre “il DAFE dispone di strutture e strumenti di grande rilevanza scientifica utilizzabile in pieno campo, serra e di laboratori dotati di apparecchiature e sistemi innovativi per l’analisi chimica, sensoriale, morfologica ed anatomica per la valutazione degli effetti delle variabili ambientali e colturali sulla qualità della produzione agricola e per la tutela del capitale naturale e il POLiS dispone di strumenti e personale per curare e coordinare gli adempimenti procedimentali trasversali agli uffici tirocini Orientamento, Placement e Supporto agli studenti” viene spiegato nella convenzione.

All’intesa sono presenti il presidente dell’Ebat della provincia di Matera Michele Andriulli, il direttore del dipartimento di scienze agrarie forestali, alimentari e ambientali prof. Giovanni Carlo di Renzo e la direttrice del centro Polis professoressa Ada Braghieri.



“L’ente bilaterale in agricoltura della Provincia di Matera (Ebat) è stato costituito a fine 2019. L’Ebat è emanazione della contrattazione nazionale (CCNL) e provinciale (Cpl) di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Coldiretti, Cia, Confagricoltura. In pochi anni abbiamo definito un sistema di prestazioni a favore del mondo agricolo e una serie di bonus. Entro l’anno circa 1000 addetti verranno formati e informati sull’utilizzo dei mezzi meccanici” spiega Andriulli riassumendo l’attività dell’Ebat.

“Con la firma della convenzione raggiungiamo un obiettivo importante a cui abbiamo lavorato da alcuni mesi con il professor Nuzzo dell’Università della Basilicata. Attraverso questa collaborazione con il Dafe vogliamo affermare l’importanza della formazione e valorizzare una cultura di rispetto per il territorio in agricoltura attraverso la valorizzazione della storia, delle bellezze naturali, dell’educazione al gusto. Speriamo in un prossimo futuro di coinvolgere istituti tecnici agrari”.

Apprezzamento viene espresso dal prof. Giovanni Carlo Di Renzo, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (DAFE) dell’UNIBAS. “La firma della convenzione rappresenta un consolidamento del rapporto di collaborazione con l’EBAT. L’interesse del DAFE ad ampliare nella provincia di Matera la propria offerta formativa trova, nella ‘iniziativa dell’EBAT, un’ulteriore conferma della vitalità del territorio e dell’interesse del settore produttivo a rafforzare i rapporti istituzionali con Unibas. L’accordo DAFE-EBAT, promuovendo una contribuzione per la formazione universitaria dei giovani interessati al mondo agricolo, forestale e agroalimentare, contribuisce ad aumentare l’interesse dei giovani a studiare in Basilicata e, quindi, presenta ricadute importanti non solo per UNIBAS ma per tutta la Regione”.



E dal canto suo la direttrice del Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong Learning e Supporto agli Studenti (POLiS), professoressa Ada Braghieri “considera l’accordo stipulato con EBAT molto favorevole per il supporto offerto agli studenti Unibas. Questo tipo di sostegno è fondamentale per fornire opportunità di crescita e apprendimento, specialmente durante i tirocini curriculari. Avere la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e più lontane arricchisce sicuramente l’esperienza formativa degli studenti. È un passo importante verso un futuro professionale più ampio e variegato”.

Nella convenzione è prevista anche l’erogazione di premi di laurea, di laurea magistrale e borse di studio per un valore massimo complessivo annuo di 30mila euro.

Matera 25 marzo 2025