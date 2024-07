“innANZItutto”: concorso di poesia

C’è tempo fino al 4 agosto per inviare le poesie dialettali o in italiano e partecipare alla sesta edizione del concorso di poesie “innANZI tutto- versi in vernacolo e poesia nel borgo”- organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”.

Il concorso si suddivide in due sezioni: la Sezione A, in lingua italiana, a tema determinato: “innANZItutto il coraggio della restanza e la speranza della ritornanza” , e la Sezione B, in vernacolo, a tema libero.

Il bando di concorso integrale, con annessa scheda di partecipazione, è reperibile sul blog: http://alternativariformista.altervista.org.

La cerimonia di premiazione del concorso letterario, che si avvale del patrocinio culturale di WikiPoesia, avrà luogo ad Anzi (PZ).

Le poesie vanno inviate al seguente indirizzo mail: alternativariformista@hotmail.it.