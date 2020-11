Il giorno 24 novembre 2020, alle ore 19, sulla piattaforma meet si terrà un incontro online curato dallo Zonta Club Matera per contrastare il fenomeno del dilagare della violenza nei confronti delle donne nel mondo. Parteciperanno rappresentanti di tutte le associazioni femminili materane, personalità politiche ed istituzionali nonché autorità zontiane. Per l’occasione saranno anche annunciate iniziative legate a proposte legislative atte a migliorare la qualità della vita delle donne lavoratrici. La violenza quotidiana, infatti, non è fatta solo di becere azioni violente fisiche, ma si riscontra ogni giorno sui luoghi di lavoro e nella società attraverso discriminazioni e ingiustizie tuttora imperanti. Il presente vale anche come invito.

Il link di partecipazione è il seguente https://meet.google.com/tma-vbuy-rmo