E’ dunque cominciata questa mattina la campagna vaccinale contro Covid-19 dedicata ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni con gli hub aperti dalle 8 alle 20 sia a Potenza che Matera (in tutti gli altri Comuni, dalle 8 alle 14).

Nelle due principali città sono state organizzate iniziative per accoglienza festosamente i piccoli. Le tende del Qatar di Potenza sono state addobbate con palloncini , con la comparsa di Babbo Natale, mentre a Matera c’è stata l’animazione dei clown dell’associazione “L’Oasi del Sorriso” ed è previsto a breve l’allestimento di uno specifico hub comunale così come proposto alla Regione dal Comune.

E come scrive il sindaco di Matera al termine della mattinata : “Alla fine siamo riusciti ad alleggerire questo momento per i bambini e i loro genitori. Una bella collaborazione tra Comune e ASM che continuerà con l’apertura del centro vaccinale dedicato al mondo scolastico in via Sallustio (Circo) dal 3 gennaio tutti i giorni, dove mettiamo a disposizione la sala consiliare, che allestiremo con cartonati. Una proposta che avevo fatto qualche giorno fa e sono molto contento che sia stata accettata dalla Regione.

Rispetto la volontà di tutti, dubbi e perplessità sono legittime e umane. Ma intanto pensiamo anche ai bambini e bambine i cui genitori hanno liberamente deciso di vaccinare, bimbi e ragazzi che da due anni sono costrette e stare distanti. Forza ragazzi siete dei supereroi. ”

Più di mille le prenotazioni registrate sul portale di Poste Italiane a fronte degli oltre 30 mila i bambini lucani che possono da oggi vaccinarsi contro il Covid-19. Negli hub il prossimo appuntamento per i più piccoli è fissato per domenica 2 gennaio, ma durante le vacanze le somministrazioni potrebbero proseguire negli studi dei 30 pediatri di libera scelta che hanno aderito al programma di vaccinazione regionale.

Vaccinazioni che si rivelano sempre più importanti considerato l’incedere dei contagi. Ed anche oggi, sebben non vi sia stato un comunicato ufficiale della Regione, dalla TGR Basilicata si apprende che “Sono 130 i nuovi casi Covid registrati ieri. Mille e 101 i tamponi molecolari analizzati, per un tasso di positività dei test che sale all’11,8%. Superano quota 1900 gli attualmente contagiati in regione. Si estende la diffusione del virus a Trecchina (30 nuovi positivi) e Matera (25). Stabili a 30 i ricoveri, con un solo paziente in terapia intensiva. I guariti di giornata sono 23. Nessuna nuova vittima.”