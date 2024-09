Inizia il rientro delle salme dei 3 accetturesi deportati e morti nei lager tedeschi e polacchi

A novembre 2022 raccontavamo come, grazie ad un lavoro di ricerca dell’ANPI, furono rintracciate le tombe di tre giovani militari accetturesi internati in campi di concentramento in Germania e Polonia per essersi rifiutati di combattere al fianco dei nazifascisti, dopo l’8 settembre, come fecero 600 mila altri giovani soldati italiani. I tre giovani martiri sono: Donato Belmonte di 28 anni, sepolto nel cimitero d’onore italiano di Berlino, Nicola Loscalzo di 28 anni, sepolto nel cimitero d’onore italiano di Amburgo e Antonio Garaguso, sepolto a 33 anni nel cimitero d’onore italiano di Varsavia. E riferivamo pure di come, agli inizi di quello stesso mese (4/9 novembre), una delegazione del Coordinamento Provinciale ANPI MATERA guidata da Giuseppe CHIARILLO si era recata nei cimiteri militari di BERLINO, AMBURGO e VARSAVIA per onorare queste tre giovani lucani che deportati non fecero più rientro a casa perchè morirono di stenti, malattia, freddo e fame come accadde a centinaia di migliaia di perseguitati e vittime innocenti civili e militari che si aggiunsero ai milioni di ebrei, rom, disabili psichici, invalidi e oppositori politici che vengono inviati e trucidati direttamente nei campi di sterminio. Allora fu manifestato un auspicio: quello del rientro di quelle salme a casa, nel cimitero di Accettura.

Ebbene è lo stesso Giuseppe Chiarillo a comunicare che sta per iniziare “IL RITORNO dei 3 soldati DOPO 4 ANNI DAL RITROVAMENTO”. Esattamente, scrive Chiarillo “Inizia il 9 ottobre ad Amburgo alle 9.00 la esumazione del nostro concittadino Loscalzo Nicola di anni 30 e noi saremo presenti. Nicola fu vittima, nella II guerra mondiale, dei nazisti; reo solamente di non aver scelto la Repubblica di Salò formatasi dopo l’8 settembre 1943 “chi non aderiva veniva caricato su treni destinati ai lager nazisti” A destinazione venivano impiegati nei vari mestieri ma, siccome erano definiti traditori; erano trattati malamente. Per darvi l’idea: dopo una lunga giornata di lavoro alla sera servivano mezzo bicchiere d’acqua e una zuppa con pochi acini di pasta e se vedevano che il detenuto non ne mostrava segni di cedimento abbassavano la porzione di rancio tanto da ridurlo a pelle ossa in pochi mesi. Questa era la fine dovunque si trovassero dislocati. Belmonte Donato di anni 28 sarà riesumato intorno al 15 ottobre a Berlino e Garaguso Antonio di anni 33 a Varsavia, non sappiamo ancora la data ma sarà certamente entro il mese. Il comune di Accettura sosterrà tutte le spese della riesumazione e noi del gruppo di volontari dell’Anpi Accettura ci faremo carico delle spese relative alla tomba e del trasporto in paese delle spoglie dei nostri 3 concittadini.”