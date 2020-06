Anche i mezzi di mobilità alternativa, nel loro piccolo, fanno incazzare se non adeguatamente regolamentati ed irregimentati in specifiche piste e/o percorsi.

Il fastidioso uso selvaggio di bici e monopattini in aree pedonali centrali della Città dei Sassi è rilevato persino da un ambientalista di vecchia data come Olivieri Donato Michele che con la nota che segue invita l’amministrazione cittadina ad intervenire a tutela della pedonalità di tali aree.

Il mero divieto creerà comunque ulteriori malumori, tenuto conto della completa assenza di strutture adeguate all’utilizzo di tali mezzi.

PASSEGGIATA TRANQUILLA

“Alcune aree della città sono quotidianamente attraversate da biciclette,

monopattini che senza alcuna limitazione di velocità, né rispettando le più

elementari misure di sicurezza mettono a repentaglio la pubblica incolumità di

bambini, anziani, disturbando anche i momenti di relax delle famiglie.

Le difficoltà maggiori si registrano, in particolar modo, in Piazza Vittorio

Veneto, in Via del Corso e Piazzetta Pascoli.

Pertanto, si fa appello all’Amministrazione Comunale affinchè vieti l’ingresso di questi mezzi almeno nei suddetti “spazi” della città, in modo da renderli tranquillamente fruibili da tutti i pedoni.”

Olivieri Donato Michele

Ambientalista Verde