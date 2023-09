Ingorghi a Matera per l’apertura dell’anno scolastico? Lasala prega Santa Rosa…

…Sì Santa Rosa Venerine, fondatrice del movimento delle maestre Pie Venerini,protettrice della Scuola, e San Cristoforo per automobilisti, conducente di autobus, tram e via elencando, in vista dell’apertura dell’anno scolastico che a Matera deve fare i conti con fermate e mobilità alternative. Per l’immobiliarista materano Franco Lasala il 13 settembre potrebbe essere la cartina al tornasole di una giornata campale, nonostante il piano- supportato da una ordinanza- predisposto dall’Amministrazione comunale. Riflessioni e considerazioni su un cantiere di ”parco intergenerazionale” che riserva perplessità, come era già accaduto per la nuova stazione delle Fal. Lasala ha scritto una lettera aperti ai concittadini, in attesa di mettersi le mani nei capelli per il 13 settembre…



Lettera aperta ai concittadini Materani

( Il 13 settembre si avvicina..pronti a metterci le mani nei capelli)

Mi domando…il buon senso, l’intelligenza ecc.dove sta nelle teste offuscate dei nostri amministratori? ivi comprese quelle dei tecnici progettisti del “Parco: Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti)??

Succederà un gran casino!! Immaginatevi l’orario dalle 13.00 alle 14.30 al “Pino” .. autobus parcheggiati in Viale delle Nazioni Unite, con 1.000/1500 studenti pendolari, lavoratori pendolari, studenti che escono dalle scuole…marciapiedi larghi max 1,50…. auto dei genitori parcheggiate alla rinfusa in attesa dei “pargoletti” che escono dallo scientifico e ragioneria, e il normale traffico urbano dove lo mettiamo?? Roba da manicomio!

Qualche benpensante direbbe: se non avessimo iniziato i lavori si sarebbero persi 7/8 milionio di euro! Non so se questa idea di stravolgere tutta la città è data dalla precedente amministrazione, ma l’attuale che ha grosse responsabilità di “sposare il progetto” e dar seguito ai lavori…Beh dal Palazzo di via Aldo Moro avrebbero dovuto pensarci, visto che sono pagati anche per questo. Prima attuate l’abbattimento della Scuola Torraca, fermo restando di costruire ex novo pari scuola c/o Centrale del latte, e nella area ex Torraca realizzate terminal x bus turistici e non che serviva ora. Si farà,invece, il contrario!!

Sono servizi che mancano. IL 15 agosto sono rimasto in città andando a “zonzo”. Bene ho incrociato persone in Piazza Matteotti che mi chiedevano l’autobus x Palese…l’autobus x Ferrandina scalo… Mi sono vergognato di essere materano. Il turista va coccolato, devi dare i servizi, non si deve trovare “spaesato” nessuno. E’ tanto difficile? Se non siete capaci di lavorare per la città, rassegnate il mandato.

Franco Lasala