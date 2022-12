Ingiunzioni ai dializzati? Ecco la versione dell’Agenzia Di.Ma.

L’ANED agli inizi di questo mese ha denunciato l’invio di ingiunzioni di pagamento ai dializzati (https://giornalemio.it/cronaca/aned-ingiunzioni-di-10-12-mila-euro-a-dializzati-per-trasporti-in-ambulanza-dovuti-dallasm/) dei corrispettivi per il trasporto degli stessi da parte dell’Agenzia Di.Ma. con le proprie ambulanze. Denuncia ripresa anche da consiglieri regionali (https://giornalemio.it/politica/cifarellipd-i-pazienti-dializzati-meritano-rispetto/). In proposito riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diffuso dall’Agenzia Di.Ma. che ricostruisce la vicenda dimostrando che il proprio agire è stato rispettoso di norme e persone:

“Recentemente su alcuni canali di informazione il presidente dell’Aned ha diffuso la notizia secondo la quale l’Agenzia Di.Ma. avrebbe ingiustamente richiesto ai dializzati il pagamento dei trasporti in ambulanza, da e per i centri dialitici, nonostante vi avesse già provveduto l’Asm. L’Agenzia Di.Ma., per il tramite dell’Avv. Cosimo Capozza intende, con il presente comunicato, ricostruire in modo veritiero l’intera vicenda: sino al 30 Novembre 2021, il servizio è stato svolto dall’Agenzia Di.Ma. in regime di appalto. Dal 1 Dicembre 2021, invece, è stato svolto in assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale con l’Asm, pertanto correttamente detto vincolo si è instaurato tra il prestatore ed i singoli pazienti ai quali, ai sensi dell’art. 33 della Legge regionale Basilicata n. 42/2009, compete il rimborso di quanto pagato per i trasporti in ambulanza. Per non gravare sui dializzati l’Agenzia Di.Ma. ha provveduto ad istruire, per conto di questi, le procedure di rimborso ricevendo semplicemente una delega all’incasso degli stessi, evitando, così, che i pazienti anticipassero somme rilevanti. Non risponde al vero, quindi, che le richieste di pagamento dovevano essere indirizzate direttamente all’Asm, come sostenuto dal Presidente dell’Aned. E’ opportuno evidenziare che anche componenti del Consiglio Regionale, i quali avrebbero dovuto conoscere il contenuto della menzionata legge, hanno fatto affermazioni false e lesive dell’immagine dell’Agenzia Di.Ma., attribuendone la responsabilità dell’accaduto. Ne deriva che l’Agenzia Di. Ma. non è cessionaria di alcun diritto da vantare direttamente in via giudiziale nei confronti dell’Asm. Sempre nell’ottica di un’esatta ricostruzione della vicenda, occorre inquadrare la cronologia degli avvenimenti: l’Asm non corrisponde i rimborsi dal 1 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2022, costringendo l’Agenzia Di. Ma. a sostenere gli ingenti costi del servizio. Solo dopo aver messo in mora i propri clienti, indicando le fatture emesse nei loro confronti ed i relativi importi, ha depositato i ricorsi per ingiunzione di pagamento, soltanto per le somme sino a quel momento non ancora corrisposte. Dopo la notifica dei primi decreti ingiuntivi, forse per una fortunata coincidenza, l’Asm ha iniziato ad erogare pagamenti parziali dell’imponibile, omettendo totalmente il pagamento dell’iva. Proprio in relazione all’imposta sul valore aggiunto, che secondo l’Asm di Matera avrebbe reso problematici i pagamenti, è opportuno precisare che a seguito di apposito interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prestazione fornita dall’Agenzia Di.Ma., doveva essere soggetta ad iva con aliquota al 10 %. Infine si reputa opportuno precisare che sia i pazienti nefropatici, sia l’Asm, erano consapevoli della situazione, in quanto i primi, avevano sottoscritto una delega alla riscossione dei rimborsi e già nel mese di Giugno 2022 erano stati formalmente messi in mora con la specifica indicazione delle fatture sino a quel momento insolute, mentre la seconda era stata più volte sollecitata, già nei primi mesi dell’ anno. Solleciti ai quali, però, non seguiva nessun riscontro. Smentito, quindi, anche l’assunto secondo cui le ingiunzioni di pagamento siano state richieste dopo che l’Asm aveva provveduto ad effettuare i pagamenti.”