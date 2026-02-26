Infrastrutture per il Sociale: al mondo degli anziani l’assegnazione della seconda casetta

E’ stata assegnata all’Associazione di Promozione Sociale Jesus Buon Pastore, la seconda infrastruttura per il sociale situata a Policoro, nel popoloso Quartiere Italia, tra i cosiddetti Secondo e Terzo Piano di Zona. A comunicarlo, l’Assessore alle Politiche Sociali della Città, Cinzia Mastronardi. Nella giornata di ieri, la Presidente dell’Associazione, Maria Giulia Polidoro, ha sottoscritto con l’Ente la convenzione per l’utilizzo in comodato gratuito della struttura, la cui finalità è rivolta al mondo degli anziani.

“Il lungo percorso di assegnazione delle due infrastrutture per il sociale – dichiara l’assessore Mastronardi – ha visto principalmente, attraverso gli uffici, l’analisi del bisogno del territorio, prevedendo tre aree di riferimento (anziani, adolescenti, disabilità). La prima, poco più di un anno fa è stata assegnata all’associazione ANFFAS, che ha aperto, nella struttura di piazza Ripoli, lo Sportello Accoglienza Informazione (S.A.I.) dedicato al mondo della disabilità. La seconda, invece è rivolta agli anziani e, attraverso l’associazione Jesus Buon Pastore, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, darà vita ad una serie di attività inclusive e ricreative rivolte alla terza età, come il progetto “Non ti scordar di me”, rivolto a preservare la memoria storica di chi ha contributo a costruire la nostra identità”.

Le due infrastrutture per il sociale, definite “casette di legno” sono state finanziate con fondi europei 2014/2020 e realizzate negli anni 2020/2022 in due punti strategici della città.

“Adesso – conclude Cinzia Mastronardi – si potrà dare spazio alla creatività di chi, vivendo il territorio con oltre 130 iscritti, potrà garantire maggiore attenzione ai nostri nonni, Patrimonio da custodire e preservare”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.