Infopoint pubblici? Resta solo quello dell’Apt ma non basta

Ne stiamo parlando con periodicità e puntualità, prima quello di via Ridola https://giornalemio.it/cronaca/infopoint-comunale-di-via-ridola-ancora-chiuso-chi-e-cosa-si-aspetta/ poi quello di via Lucana https://giornalemio.it/cronaca/infopoint-con-i-sigilli-che-brutta-copertina-per-il-turismo-materano/ insieme all’assenza, ormai cronica, per incapacità, mediocrità, assenza oggettiva di professionalità e precisa volontà di non dotare Matera di un Piano strategico del turismo. La dimensione social , smart, start e di altre inconcludenti operazioni di facciata a fondo perduto sono la testimonianza del tempo perso e dell’inconcludenza che pervade il settore. Per fortuna ci sono i privati, che sopperiscono ad alcuni aspetti dell’offerta, ma senza un lavoro di rete vengono fuori i limiti da respiro corto. Oggi i flussi ci sono? Ma domani? Antonio Serravezza che limita l’analisi ai servizi di informazione propone che si arrivi a una rete strutturata di infopoint. E qui torniamo alla carenza di base. Servono professionalità, con esperienza maturata nel settore, che se ne occupino a tempo pieno.Al Comune non ce ne sono. Il sindaco, che ha le deleghe di settore, fa quello che può. Il turismo, che è un’industria, richiede organizzazione e managerialità reale, concreta e continua. Le gite alle Borse del turismo dovrebbero servire a capire come lavorano gli altri e perchè sono più avanti di noi…e perchè a noi restano solo i selfies e i protocolli di intesa.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Cosa sta succedendo a Matera? Ci stiamo bendando gli occhi e non diamo più informazioni ai turisti che arrivano in città. Da alcuni giorni il caso dell’info point di via Lucana dell’imprenditore Prisco chiuso con i sigilli dall’ammirazione comunale. L’info point di via Ridola ormai chiuso da oltre un anno per problemi di concessione tramite bando. In conclusione resta solo l’info point in piazza Vittorio Veneto dell’APT.

Matera è molto estesa e ha vari punti di arrivo dei turisti e si dovrebbe intercettare le zone più appropriate per organizzare degli info point. Tutto ha un costo e suggerirei un nuovo progetto degli “Info point diffusi” che coinvolga il tessuto commerciale e produttivo del territorio rendendolo parte attiva nell’ampliare la possibilità per visitatori e turisti di ricevere informazioni su luoghi da visitare, percorsi, iniziative e manifestazioni . L’assessore al turismo dovrà trovare una soluzione per non far trovare sprovvista la città di questi servizi essenziali per una città turistica al passo con i tempi.