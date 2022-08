Infopoint con i sigilli. Che brutta copertina per il turismo materano!

Una cosa è certa. I sigilli per il sequestro di quel chiosco per l’informazione turistica, posto all’angolo tra via Lucana e via Pasquale Vena-a ridosso del parcheggio multipiano e punto di passaggio obbligato di turisti diretti nel centro di Matera- rappresentano una pessima immagine per il turismo locale. E la manifestazione promossa dall’operatore turistico Luca Prisco, che si è visto sequestrare l’infopoint, non poteva che destare interesse e curiosità di visitatori, concittadini, operatori, ex amministratori comunali ( di ieri e di oggi) e rappresentanti di associazioni di categoria, che avevano espresso ”solidarietà” al collega, con una nota che pubblichiamo più avanti, e chiesto all’Amministrazione comunale di adoperarsi per risolvere la questione. Luca Prisco non si è fatto pregare e ha tirato fuori gli atti che hanno portato nelle scorse settimane. Nello specifico alla richiesta di una serie di documenti autorizzativi per una ”struttura amovibile” di pochi metri quadrati-come ha osservato-, del permesso a costruire, certificato di agibilità , scia e via elencando e in tempi ridotti”. Tutto questo nonostante la concessione ottenuta nel 2019 scada nel 2024. Prisco parla di falsità e di diritti negati, con comportamenti diversi all’interno dell’Amministrazione comunale. E con tanti ”Perchè?” che saranno girati nelle ”sedi opportune” per i ricorsi e i chiarimenti del caso, Insieme alle perplessità che Prisco, dopo il sequestro del 4 agosto scorso operato dalla Polizia Municipale, ha riportato in un corposo comunicato https://giornalemio.it/cronaca/infopoint-sequestrato-ma-ora-serve-conferenza-servizi/ , a seguito del quale non c’è stata alcuna osservazione da parte dell’Amministrazione comunale. E in tanti, guardando i sigilli di quell’infopoint, si sono chiesti il perchè di un silenzio su una vicenda che – aldilà della scelta di procedere con gli atti dovuti- non giova affatto all’immagine del turismo locale. Ci hanno capito poco anche alcuni turisti, che si sono fermati ad ascoltare la lettura delle ”carte presentate” da Luca Prisco e con una richiesta precisa: ” Ma il Comune e l’assessore al turismo che dicono?” . Alcuni operatori rispondono che finora il sindaco, che ha le deleghe al settore, non è intervenuto. Ma che è auspicabile che lo faccia, per fare chiarezza sulla vicenda. “E del resto -aggiungono- il settore turistico sta rallentando”. Una situazione oggettiva che non ci meraviglia. Senza un piano strategico, programmi e il coinvolgimento di professionalità con esperienza di settore, che monitorino e programmino, non si va da nessuna parte. Anzi si arretra. Non si può andare avanti ”da sè” come il ”Carrozzone’ di Renato Zero…prima o poi si finisce in un fosso. Per alcuni siamo prossimi a finirci. Per altri ci salverà la ”buona stella” materana che brilla di luce propria, pur tra tante nubi all’orizzonte, nel solco di quel luogo comune che ” Matera si vende da sè e che i turisti,comunque, vengono”. Finchè dura…e la nota del New York Times sul mutamento di flussi e scelte, procurati dai cambiamenti climatici (per esempio) https://giornalemio.it/uncategorized/clima-impossibile-se-non-si-cambia-anche-il-turismo-in-tilt/, evidenzia come occorre lavorare con serietà, lungimiranza e senza perdere tempo.



Il comunicato di solidarietà a Luca Prisco

A seguito del comunicato dell’amministrazione comunale del 5 agosto in merito agli esiti della operazione “Matera Sicura”

inviamo con preghiera di pubblicazione una nota di vari imprenditori del sistema turistico materano.

Si auspica che in futuro eventuali interventi di questo genere siano effettuati limitando i danni economici oltre che di immagine della città di Matera;

Evitando la eccessiva spettacolarizzazione a danno anche di piccole imprese e soprattutto nel rispetto delle persone che ci lavorano

****

Esprimiamo la nostra solidarietà a Luca Prisco (imprenditore nel turismo da oltre 20 anni)

per l’increscioso avvenimento accaduto della chiusura dell’Info Point da parte della Polizia Municipale di Matera.

Auspichiamo in una risoluzione della vicenda in tempi brevi, per la ripresa dell’attività e per il rientro al lavoro delle 6 dipendenti che operavano all’interno della struttura.

Gli uffici preposti, si adoperino, per le loro competenze, alla risoluzione degli adempimenti burocratici di tutti gli operatori che ne fanno richiesta, anche se siamo in un mese di solito dedicato alle ferie lavorative.

Imprenditori della Filiera Turistica Materana