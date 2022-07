Infopoint comunale di via Ridola ancora chiuso. Chi e cosa si aspetta?

Ce lo siamo chiesti, insieme ad altri cittadini, che questa mattina in via Ridola hanno dato una risposta sconsolata, ‘’ Chi lo sa?…’’ a una coppia di turisti toscani che, intorno alle 9.30 ,sostava davanti all’Infopoint, con le serrande abbassate . Hanno chiesto a che ora avrebbe aperto… e sono rimasti sorpresi, scuotendo la testa, nell’apprendere che la struttura è chiusa da tempo. La Toscana è altro pianeta ,dove il turismo è gestito con professionalità, da esperti del settore. E poi un infopoint comunale è un biglietto da visita della municipalità. A Potenza, che aspira a diventare città turistica, l’infopoint c’è ed è aperto anche la domenica mattina. Eppure la scritta sul ‘’chiosco’’ è chiara con la indicazione della ‘’i’’ di i.a.t e la scritta su fondo marrone ‘’Informazione accoglienza turistica Comune di Matera’’ e in inglese ‘’ Tourist information’’, con i loghi del Comune nell’anno da capitale europea della cultura 2019, di Apt e Unione pro loco italiane. Poi il silenzio e con una situazione di mancata attuazione delle norme di settore. Quanto ai turisti, che abbiamo indirizzato sia presso una struttura privata del luogo che presso il Basilicata Open Space dell’Apt di Piazza Vittorio Veneto e verso un forno, per gustare un fumante pezzo di focaccia locale, hanno ringraziato per le informazioni ricevute, sollecitandoci a ‘’Provvedere’’. Lo facciamo con questo servizio, girando la segnalazione all’Amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore al turismo, le cui deleghe sono gestite – lo ricordiamo- dal sindaco Domenico Bennardi, oberato da tante incombenze.L’ultima è di avant’ieri , con la presidenza della Fondazione ‘’ Matera-Basilicata 2019’’. A meno che non si faccia rappresentare da un suo delegato, come accaduto nella giunta guidata da Raffaello De Ruggieri. Giriamo comunque la questione, arcinota alla comunità locale, tra le carenze dei servizi reali dell’offerta turistica locale, all’Amministrazione comunale perché si ripieghi su un argomento finora ampiamente sottovalutato. Sui Perché ? e i ‘’per come?’’ ognuno può fare le valutazioni che crede, ma conta il risultato negativo e fallimentare , finora,nel non aver riaperto l’infopoint comunale. Nel turismo contano i servizi e,soprattutto quelli reali, di contatto con i visitatori.

Eppure, ed è paradossale, la Regione con la legge n.7 del 2008 concede opportunità e risorse per l’apertura dei punti di informazione turistici comunali (infopoint se siete patiti degli anglicismi) e indica nelle Pro Loco il soggetto e interlocutore prioritario per attivare i servizi di prima accoglienza turistica. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale sui sistemi turistici parla chiaro. ” I Comuni possono stipulare convenzioni per affidare la gestione degli I.A.T. ad associazioni Pro — Loco iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 27 della L.R. 4 giugno 2008 n. 7 o ad altri organismi locali quali imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria, associazioni aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica e consorzi o altre strutture con finalità turistiche, sulla base dell’idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale”.

Siamo in piena stagione turistica e se passasse da via Ridola anche la Pimpa, l’affettuosa cocker a pois bianchi e rossi, disegnata da Altan, segnerebbe a modo suo quel gazebo per l’accoglienza turistica…Altro problema, ma sottovalutato e disatteso, da varie amministrazioni. Buon senso, prevenzione e decoro. Basta poco. Leggi e regolamenti ci sono. Chi e Cosa si aspetta?



