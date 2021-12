Un tappeto di versi in via del Corso a Matera con le luminarie di Natale, con frasi in sequenza che ai più poco avvezzi alle letture di autori lucani, o della poesia in generale, dicono poco o nulla. Per colmare la lacuna, visto che da qualche parte sul posto andava scritto, oltre che aiutare in loco quanti cercavano di capire, abbiamo deciso di pubblicare per intero la poesia ” Natale” del sindaco e poeta contadino Rocco Scotellaro. L’iniziativa di istoriare le luminarie è lodevole, ma occorre fare uno sforzo in più quanto a comunicazione. Basta poco… ricordando la concretezza e la semplicità espressiva di Scotellaro.



NATALE

di Rocco Scotellaro

Si cammina su e giù

lungo le stazioni e queste vie.

C’è chi mi dice: Abbandona la nebbia,

abbandona l’asfalto grasso,

le vetrine: luce di dieci candele

pende su baschi e giocattoli.

Le mie famiglie riempiono le case,

hanno lasciato la tavola intatta

per il bambino della mezzanotte.