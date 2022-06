Indecoroso. Che e chi si aspetta a ‘’pulire’ i muri imbrattati?

E non chiamatelo ‘’spontaneismo’’ o ‘’voglia di comunicare’’ quel lasciare frasi, ghirigori, simboli e segni di diversa fattura, con spray,pennarelli e via deturpando, sui muri di monumenti, scalinate e luoghi di incontro di Matera. C’è modo e modo di farlo,aldilà delle situazioni di disagio, magari con un disegno policromo, come accade per l’arte di strada (i murales) che fanno bella mostra in varie zone della città, ma dopo aver contattato enti o privati per la messa a disposizioni dei muri. Il resto e le tante brutture, che vediamo in giro, assolutamente ‘’No’’. La segnalazione della scalinata della ‘boschetto’’, nome con cui è nota la pineta di via Lucana, e quanto si nota all’interno intorno al monumento dedicato a Papa Giovanni Paolo II, impongono che si proceda a rimuovere, ripulire tante brutture.Antonio Serravezza ha ragione: Davvero indecoroso. Giriamo all’Amministrazione comunale perchè provveda. Servono concreti interventi nel reale con l’attivazione di personale dedicato. E, naturalmente, una campagna di informazione con l’invito a rispettare la città e per i trasgressori una pena all’inglese…a ripulire, gratis, i luoghi deturpati per rifondere la collettività.

LA SEGNALAZIONE DI ANTONIO SERRAVEZZA

Sono decine e decine i muri storici a Matera vandalizzati con graffiti e scritte o con affissioni di manifesti abusivi da ripulire, specialmente nelle varie zone dei Sassi.

Ce una scritta sulla quale ogni giorno quando passo non riesco a non vederla e a chiedermi se qualche responsabile dell’ordine o dell’amministrazione non vede quella parete così in vista sulla rampa delle scale che portano sul “boschetto” e la zona del castello. Eppure ci vuole ben poco, una semplice rinfrescata. Purtroppo i vandali con i pennarelli e bombolette spray hanno deturpato anche molte zone del parco intitolato a papa Giovanni Paolo II, lo fanno notare molti turisti che si fermano per una breve sosta di riposo.

Comunque sia tutta la zona del “boschetto” ha un’urgente bisogno di un maquillage per farlo ritornare una zona verde di rispetto. Attendiamo un intervento serio da parte dell’Amministrazione comunale prima della festa del 2 luglio.