Incursione nazifascista: imbrattate le vetrine della Sede USB Basilicata.

Non solo la sede PD è stata attenzionata a Potenza da parte (forse gli stessi) di imbrattatori con scritte nazifasciste, cosa che viene denunciata anche dalla USB con la nota che segue: “Probabilmente nella scorsa notte, un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazzale Bratislava a Potenza -si legge- e stracciato la bandiera della Palestina, esposta da settembre per manifestare la nostra solidarietà e la condanna del genocidio che, nel silenzio quasi generale, è stato perpetrato nei confronti del popolo palestinese. Questa incursione fascista rappresenta probabilmente un tentativo di intimidazione nei confronti di quel punto di riferimento di carattere sindacale e sociale che USB sta diventando, grazie all’iniziativa di costruzione di un fronte ampio di forze e organizzazioni che si sono fatte promotrici, oltre che delle mobilitazioni pro Gaza dell’autunno scorso, di una più diffusa vertenza generale a partire dalla crisi idrica, industriale, occupazionale e agricola in Basilicata. USB lo ha fatto ad esempio dando spazio all’organizzazione dei consumatori con l’associazione ABaCo e con il sostegno anche logistico agli studenti di OSA. Si è provveduto a denunciare agli organi competenti l’accaduto. Non ci facciamo intimidire e invitiamo tutti a vigilare e isolare chi, dimentico degli orrori del nazifascismo, si fa promulgatore di simboli di morte.”

