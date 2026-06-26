Incrocio via Aldo Moro. Nuovo disegno aiuole spartitraffico

…Così dovrebbe essere più chiaro, con due aiuole, quello che sarà il flusso veicolare all’incrocio tra via Aldo Moro e via Ugo La Malfa, la strada che conduce al Municipio e in altre zone del centro direzionale a monte, e a sud delimita la piazza intergenerazionale che, a sua volta, comprende quelle pedonali di superficie di piazza Matteotti e della Visitazione. Quest’ultima destinata sotto il livello stradale a parcheggio per veicoli. A quell’incrocio, con la rimozione di pezzi di marciapiede, i bordi dell’aiuola principale, sono comparse due aree spartitraffico per regolare i flussi veicolari. Questo significa che i mezzi potranno percorre via Aldo Moro per le diverse direzioni, con la installazione della segnaletica dedicata. Lo spazio tra le due stazioni delle Fal, la vecchia ottocentesca tuttora priva di funzioni, e la nuova di Matera centrale che ospita il traffico dei convogli in partenza e arrivo per Bari, sarà interamente pedonale.



Quanto tempo ci vorrà per chiudere i cantieri? Finora non si è sbilanciato nessuno. Entro l’anno comunque. Nel frattempo sistemata la segnaletica accanto alle aiuole all’incrocio con via Rosselli, mentre sta prendendo corpo uno spazio di fermata sul marciapiede di via Aldo Moro a ridosso di piazza Matteotti dove è attualmente la passerella pedonale provvisoria che collega Centro e area direzionale.



L’assessore comunale alla mobilità Daniele Fragasso invita alla pazienza per un luogo cruciale per la viabilità cittadina, che dovrà acquistare una precisa fisionomia. La festa della Bruna, con tante incombenze e servizi da garantire, richiede -ci dice-impegno per la struttura e la Polizia locale. Buon lavoro.E che la Madonna della Bruna contribuisca a definire tante situazioni(quella per il trasporto urbano della Miccolis ha ottenuto la proroga del servizio fino a dicembre 2026) mentre si attendono sviluppi per il parcheggio dei bus turistici ed extraurbani( confronto con le Fal avviato) e per regolamentare il transito con una cartellonistica adeguata per le ”fat bike”, le bici elettriche con ruote grosse del tutto simili ai ciclomotori di un tempo. Ne riparliamo piu avanti.

