Incontro tra il Sindaco di Matera e la Console Generale di Romania a Bari

“Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha incontrato questa mattina nel Palazzo Comunale la Console Generale di Romania a Bari Ioana Gheorghias.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare le già ottime relazioni tra la città di Matera e la comunità rumena, che costituisce una parte significativa e attiva del tessuto sociale ed economico del territorio.

Durante l’incontro, si è discusso di possibili programmi di cooperazione e di scambio culturale, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione nei settori della cultura e del turismo, anche in vista del 2026, anno della cooperazione tra Italia e Romania. Tra le ipotesi emerse, quella di ospitare a Matera nella prossima primavera una mostra di oggetti provenienti dalla Romania, un progetto che contribuirebbe ad avvicinare ulteriormente i due paesi attraverso cultura e storia. Il Sindaco Nicoletti ha sottolineato l’importanza di favorire occasioni di dialogo e di condivisione che valorizzino il ruolo internazionale di Matera, città patrimonio mondiale UNESCO, mentre il Console Gheorghias ha espresso piena disponibilità a proseguire l’eccellente percorso di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali e istituzionali tra Italia e Romania. L’incontro si è concluso in un clima di cordialità e con la volontà reciproca di avviare iniziative concrete nei prossimi mesi.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.