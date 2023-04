Incontro tra genitori e bambini della Nicola Festa con la neuropsichiatra infantile Laura Spagnoletta

Si è svolto giovedì 30 marzo 2023 presso la Biblioteca della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa, il Laboratorio di lettura guidato dalla neuropsichiatra infantile Laura Spagnoletta del Centro Rham di Matera e organizzato dall’Associazione Quartiere Lanera.

“La neuropsichiatra -si apprende da una nota- in un primo momento si è rivolta ai genitori sottolineando l’importanza della comunicazione tra adulto e bambino nella primissima infanzia, comunicazione fondamentale per la crescita e la costruzione della personalità di ciascuno. Ha poi messo in evidenza l’importanza del pensiero magico nel mondo del bambino per il quale, per esempio, se si riceve un bacio sulla ferita questa guarisce.

Quando si parla di pensiero viene alla mente soprattutto la capacità che gli uomini utilizzano per rendere razionale, logica e prevedibile la realtà che li circonda. I bambini dai 2 ai 7 anni riescono, grazie proprio al pensiero magico, a trovare un senso alla realtà che per loro è nuova e sconosciuta. Ha quindi una funzione conoscitiva ma anche protettiva e propiziatoria. Soprattutto permette loro di gestire l’ansia.

La Spagnoletta ha illustrato il volume “La valle dei mulini” e ha chiesto infine ai bambini quale fosse il loro desiderio e di realizzarlo plasticamente con plastilina, semi e rametti. I lavori sono stati introdotti dai ragazzi della classe di Flauto del professor Raffaele Esposto che hanno realizzato una coreografia, è il caso di dire, veramente magica. Referente dell’iniziativa è Lucia Carone.”

