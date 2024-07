Incontro tra Friolo e Comitato per la radioterapia a Matera”, fatto il punto sui lavori del bunker

Con una nota dell’ASM si informa che “Il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, ha incontrato questa mattina i rappresentanti del “Comitato per la radioterapia a Matera” per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Bunker in costruzione presso l’Ospedale Madonna delle Grazie. All’incontro con Friolo erano presenti, Giovanni Tortorelli, presidente Comitato, Erminia D’Adamo, vicepresidente, Daniele Fragasso, Consigliere Comunale di Matera e Anna Lucia Manicone, vicepresidente commissione dell’Albo Assistenti Sanitari Basilicata.

Ad oggi sono state ultimate tutte le strutture in cemento armato del bunker e si sta procedendo alla realizzazione del collegamento sopraelevato che unirà il presidio ospedaliero con il nuovo edificio. Successivamente si passerà alla predisposizione degli impianti tecnologici e ai lavori di finitura esterni ed interni, prima di allocare le strumentazioni diagnostiche e mediche.”

“I lavori– ha assicurato Friolo– proseguono speditamente, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Sto seguendo costantemente l’andamento del cantiere in stretto contatto con l’ufficio tecnico dell’Azienda. Qualche settimana fa abbiamo dato l’ok per il secondo stato di avanzamento lavori, a conferma che le opere finora eseguite procedono secondo quanto previsto dal progetto esecutivo”.

Soddisfazione è stata espressa a margine dell’incontro dai rappresentanti del Comitato. “Apprezziamo la disponibilità del Commissario Friolo al dialogo e al confronto – ha detto il Presidente Tortorelli-, ma soprattutto l’impegno profuso nel rispettare il cronoprogramma. Quello che ci sta a cuore è dare una risposta ai bisogni dei cittadini ed il nuovo impulso dato ai lavori dal Commissario va proprio in questa direzione. Ci auguriamo che la Regione confermi Friolo come Direttore Generale alla guida dell’ASM per dare continuità a questo impegno”

“Sono felice – ha aggiunto Fragasso– che si stia dando seguito a questa mozione presentata dal sottoscritto in Consiglio Comunale di Matera nel 2017 e approvata all’unanimità. Cogliere oggi i frutti di quell’impegno è per noi motivo di grande soddisfazione. Come consigliere, a nome dei cittadini, ringrazio il commissario Friolo per aver preso a cuore questo progetto portandolo avanti in maniera rapida e concreta”.

Alla fine dell’incontro, il manager dell’ASM e i rappresentanti del Comitato hanno convenuto di aggiornarsi a fine settembre per valutare nuovamente lo stato dell’opera finanziato dalla Regione Basilicata con circa 4 milioni di euro

“L’attivazione del servizio di radioterapia a Matera, che mi auguro di poter inaugurare con il Comitato – ha concluso Friolo– rappresenta una risposta concreta al problema dell’emigrazione sanitaria ed un potenziamento dell’offerta dell’Ospedale Madonna delle Grazie, a completamento della rete oncologica regionale”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.