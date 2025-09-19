Incontro su Biblioteca T.Stigliani con Regione…aggiungere un posto al tavolo per i sindacati

Nella continua ricerca infinita di una soluzione che dia prospettiva e futuro alla Biblioteca Provinciale di Matera Tommaso Stigliani, tra proteste e promesse che mai sono andate a buon fine, sembra che s’avanzi una nuova “pensata“, come direbbero alcuni, ovvero una cogestione con UniBas. Una ennesima proposta che non sembra entusiasmare le sigle sindacali confederali, nella loro articolazione della funzione pubblica e non solo, le quali venute a conoscenza di un incontro con la Regione richiesto dal Sindaco di Matera e che sembra si dovrebbe tenere il prossimo 25 settembre, chiedono di essere ammessi a partecipare anche loro. E lo fanno con la “lettera aperta” che segue, indirizzata per l’appunto a: Vito Bardi, Francesco Mancini e Antonio Nicoletti. “Egregi, -scrivono i sindacalisti- In questi giorni la Biblioteca Prov.le “T. Stigliani” di Matera è di nuovo alla ribalta della cronaca locale non solo per lo stato di abbandono in cui versa, ma anche perché è stata avanzata l’ennesima proposta sulla gestione della stessa. La suddetta proposta prevede un accordo con l’Università con l’obiettivo di integrare reciprocamente i servizi. Atteso che i servizi di cui dovrebbe essere portatrice l’università della Basilicata sono già erogati dalla Biblioteca Stigliani, per cui l’Università non sarebbe portatrice di alcun servizio aggiuntivo. Ma, cosa più importante, le due realtà hanno utenti con esigenze differenti: le biblioteche universitarie orientano gli acquisti e hanno un patrimonio librario costruito in base alle necessità accademiche e di ricerca, le biblioteche a carattere generale siano esse comunali, provinciali o nazionali, sono multidisciplinari e orientano sia gli acquisti che la costruzione del patrimonio librario sulla scorta dei bisogni di una intera collettività. Quindi esigenze diverse e finalità differenti. Per questo riteniamo questa operazione miope che finirebbe per snaturare e mortificare la biblioteca Stigliani invece di rilanciarla. Ad ogni buon conto, questa è solo l’ultima proposta in ordine di tempo. Andando a ritroso nel tempo ne ricordiamo altre tutte molto discutibili e di cui si sono perse le tracce. Per questo abbiamo accolto positivamente la richiesta avanzata dal Sindaco di Matera di un incontro con il Presidente della Regione Bardi al fine di individuare soluzioni concrete e sostenibili per garantire non solo la sopravvivenza, ma soprattutto il rilancio della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani”. Ciò detto, poiché la Biblioteca Stigliani continua a non essere adeguatamente valorizzata e posta nelle condizioni di offrire un servizio pubblico efficiente, è necessario partire dagli adempimenti che la Regione Basilicata avrebbe dovuto fare a seguito della legge Del Rio e che non ha fatto. Pertanto, alla luce di quanto esposto si chiede di partecipare alla riunione in programma per il 25 settembre. In attesa di riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.” FP CGIL (G. Scarano, M. Cristallo, F. Mega) – CISL FP (G. Bollettino, V. Cavallo, V. Tortorelli) -UIL FPL (G. Verrastro, A. Guglielmi).

