Incontro nella Provincia di Matera per SP Carpinello, in agro di Stigliano.

“Nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola, il Presidente Francesco Mancini, coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, Pasquale Morisco, ha incontrato la ditta che ha vinto l’appalto e i progettisti dei lavori di ripristino della SP Carpinello, in agro di Stigliano, finanziati con una somma pari a 5 milioni e 400mila euro.

Oggetto del summit i ritardi nei lavori, originati da problematiche relative alla presenza di sottoservizi e interferenze di varia natura lungo il tracciato.” Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che Mancini ha spiegato che ““La Regione Basilicata con cui stiamo concertando le modalità per superare gli ostacoli tecnici ed economici con l’obiettivo di definire il necessario cronoprogramma per la ripresa e il completamento dei lavori, ha autorizzato la perizia di variante grazie alla quale la Provincia potrà pagare le attività di rimozione e spostamento delle interferenze, i cui lavori saranno effettuati dai rispettivi titolari.

In buona sostanza se le interferenze verranno rimosse a carico dei proprietari delle stesse, i lavori dovranno essere pagati dalla Provincia che, prima di procedere al pagamento, aveva però bisogno dell’autorizzazione dell’Ente che riveste il ruolo di soggetto finanziatore degli interventi, cioè la Regione Basilicata. Ottenuto il via libera, adesso si procederà ad eliminare gli ostacoli che hanno bloccato i lavori: una volta risolto questo problema, il ripristino della SP Carpinello potrà finalmente essere portato a compimento.

“Inutile sottolineare che è nostro interesse prioritario concludere i lavori, anche per dare ai numerosi fruitori dell’arteria una strada sicura e percorribile. I ritardi, voglio ancora una volta sottolinearlo, non sono ascrivibili alla Provincia ma, come ormai ampiamente spiegato, dalla presenza di queste interferenze per la cui rimozione si è dovuto procedere a procedure amministrative che ovviamente hanno spostato più in la fine dei lavori.

Ciò che conta – ha concluso il Presidente – è che tutte le istituzioni e le parti in campo hanno sempre marciato in una direzione chiara e comune: quella dell’ammodernamento della strada”.

