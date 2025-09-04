“Incontro informativo e formativo del Lions giovani 2025-2026

Il Lions di Matera, organizza per il 7 Settembre 2025 un incontro presso la sala Ratzinger in Piazza Sant’Agnese a Matera, con inizio alle ore 9:30 per promuovere le tante attività messe in campo con lo sguardo attento ai giovani ed alle loro necessità.

L’Organismo fondamentale del Lions è costituito dal Club dal quale partono tutte le iniziative. Anche gli Scambi Giovanili Lions partono dal singolo Club. Sull’attività dei Club si basa tutta la raccolta delle richieste di partecipazione, la ricerca e selezione delle famiglie ospitanti, il supporto logistico e delle attività.

All’incontro saranno presenti i ragazzi che hanno partecipato agli Scambi Giovanili la scorsa estate e dalla loro viva voce si avrà un resoconto dell’esperienza vissuta. Saranno anche presenti le host families nelle quali sono stati ospitati quest’anno i ragazzi che hanno dato vita al Campo Vesuvio e al Campo Italia. Anche loro forniranno una testimonianza vissuta con la generosa ospitalità. Sarà un’occasione unica approfondirne l’importanza, soprattutto per coloro che hanno poca conoscenza del Service.

All’incontro parteciperà la responsabile YCEC Maria Martino che coordinerà i lavori.