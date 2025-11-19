Incontro in autogrill tra Renzi e lo 007 Mancini. Archiviate le accuse a Sigfrido Ranucci e Report!

10,100,1.000 Report! Tanti ne servirebbero di programmi come quello di Sigfrido Ranucci e la sua squadra a questa Italia così malmessa sotto i piedi dell’abuso del potere pubblico nazionale e locale e delle tante mafie che ammorbano il Paese. E’ la esigenza che emerge al termine della visione dei servizi che vanno in onda ogni domenica sera che mettono a nudo tante magagne e malaffare. Prendendo atto che trattasi solo di una minima parte di quella che è una realtà, purtroppo, diffusissima. E che per essere messa a nudo in ogni dove richiederebbe per l’appunto che anche a livello periferico operassero gruppi di giornalismo d’inchiesta per monitorare il potere e tutto ciò che gravita nella società. Ma purtroppo sappiamo che non è così. Report costituisce una preziosa eccezione che è attaccata e messa in forse ogni giorno. Per il resto, editori in permanente conflitto di interesse e il ricorso alle liti temerarie, rendono difficile che la stampa svolga quel prezioso ruolo di cane da guardia del potere così prezioso per una democrazia vera. Report è tra le trasmissioni che colleziona centinaia di denunce. E’ per questo una bella notizia, quando accade, che -come ha segnalato oggi Ranucci sul proprio profilo facebook- che pubblicare il famoso incontro in autogrill tra Renzi e lo 007 Mancini era perfettamente legittimo. Che per il gip non c’è stata nessuna violazione del segreto di Stato. E che sono state archiviate tutte le accuse nei confronti di Ranucci e dei sui collaboratori Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino. E’ quindi confortante che, proprio nelle ore in cui Ranucci ha rivelato di aver ricevuto altre cinque querele solo dal giorno dell’attentato, Report esce vincente in tribunale in una delle tante battaglie, importanti per il diritto di cronaca e la la libertà di informazione.

Questo il posti di Ranucci di qualche ora fa: “CASO AUTOGRILL RENZI E MANCINI: PER TRIBUNALE DI ROMA NON C’E’ STATA VIOLAZIONE DEL SEGRETO DI STATO.

Il Tribunale di Roma ha messo la parola fine alle accuse di violazione di Segreto di Stato nel caso dell’ Autogrill legato all’incontro di Renzi e lo 007 Marco Mancini.

IL Gip ha archiviato definitivamente le accuse nei confronti del sottoscritto e dei colleghi Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino. C’era anche il vecchio Franco Di mare, che da lassù potrà essere ancora una volta orgoglioso di come ha lavorato Report, la trasmissione che ha amato e valorizzato. Il gip ha rinviato invece per competenza al Pm le accuse di diffamazione. Report in onda su Rai3 domenica alle 20.30″.