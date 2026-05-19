“Incontri di cultura, storia, archeologia”: al via la 3^ edizione nell’ambito del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”

Prenderà il via venerdì 22 maggio 2026 la 3^ edizione degli ‘Incontri di cultura, storia, archeologia’, il ciclo di appuntamenti culturali che accompagna le attività di ricerca del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”, curato dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la direzione scientifica di C. Silvio Fioriello, promosso e cofinaziato dal Comune di Ginosa e sostenuto d’intesa con il Ministero della Cultura–Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, che assicura l’autorizzazione e la concessione per la ricerca.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di studio, ricerca e valorizzazione avviato nel territorio ginosino a partire dal 2023, con attività di ricognizione, scavo stratigrafico e divulgazione scientifica, concentrate in particolare nell’area di Madonna Dattoli, nell’ambito di un progetto pluriennale che coinvolge studenti, studiosi, professionisti e Istituzioni.

Il programma 2026 sarà dedicato al tema “Temi, paesaggi, memorie del Medioevo tra comparto tarantino e area murgiana”.

Un percorso di approfondimento che, attraverso il contributo di storici, archeologi, storici dell’arte, giornalisti e ricercatori, offrirà uno sguardo integrato e multidisciplinare sui paesaggi, le vicende e le trasformazioni occorse nel Medioevo nel territorio tarantino di ambito jonico e murgiano.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 18:30 presso il Teatro Alcanices (per le prime due conversazioni) e successivamente presso la Biblioteca di Comunità di Ginosa.

Il ciclo rappresenta una delle espressioni più significative del “Progetto Ginosa”, iniziativa costruita con un approccio interdisciplinare che integra attività scientifiche, didattiche e divulgative: dallo scavo archeologico alla ricognizione topografica, dal restauro alla classificazione dei reperti, fino alle esperienze di archeologia pubblica rivolte alla comunità e ai visitatori.

Particolare rilievo assume, per questa edizione, il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella definizione del tema individuato per questa rassegna annuale. La cornice storica scelta nasce infatti dalla proposta avanzata da un gruppo di cittadini ginosini, coordinati da Antonella Moscarelli, in un percorso partecipativo che rafforza il dialogo tra Università, Istituzioni e territorio, interpretando il patrimonio culturale come bene condiviso, capace di generare conoscenza, partecipazione e consapevolezza collettiva.

Il programma è stato coordinato da C. Silvio Fioriello per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Vera Santoro per il Comune di Ginosa e Roberto Rotondo per la Soprintendenza SABAP Br-Le-Ta.

Ogni appuntamento proporrà il confronto tra studiosi provenienti da differenti ambiti disciplinari, con l’obiettivo di offrire al pubblico chiavi di lettura complementari e accessibili, favorendo il dialogo e la partecipazione della comunità.

IL PROGRAMMA

22 maggio – Teatro Alcanices

“Strade e percorsi: la via racconta la vita”

con Vito Bianchi e Luciano Piepoli

29 maggio – Teatro Alcanices

“Controllo del territorio: sistemi difensivi, strutture architettoniche, spazi muniti”

con Maria Franchini e Paolo Perfido

5 giugno – Biblioteca di Comunità

“«Medi@evo. L’età di mezzo nei media italiani» – incontro con l’autore”

con Marco Brando e Marino Pagano

12 giugno – Biblioteca di Comunità

“Ordini religioso-militari: storie, tradizioni, narrazioni”

con Vito Ricci e Kristjan Toomaspoeg

19 giugno – Biblioteca di Comunità

“Ex Oriente lux usque ad occasum: vicende di santi, cammini di fede, contesti di culto”

con Rosanna Bianco e Domenico Giacovelli

26 giugno – Biblioteca di Comunità

“Disiecta membra: trasformazioni, perdite, memorie”

con Marcello Mignozzi e Roberto Rotondo

Il “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi” continua così a consolidarsi come esperienza di ricerca, formazione e valorizzazione culturale capace di mettere in relazione studio scientifico, identità territoriale e partecipazione della comunità, contribuendo a costruire nuove occasioni di conoscenza e consapevolezza del patrimonio storico e paesaggistico locale.