Incomprensibile. Ma ha chiuso a Matera Agenzia 1 Bper via Nazionale

Venerdì 15 dicembre 2023. Una data da ricordare per tanti materani, ma anche turisti che tutti i giorni percorrono via Nazionale dal terminal bus di via Nazionale o dalla stazione delle Fal del rione Villa Longo per il centro e viceversa. L’agenzia di via Nazionale, operativa da quasi mezzo secolo su un immobile di proprietà fatto realizzare dalla Popolare del Materano dopo l’abbattimento del Villino Castoro, ha chiuso come preannunciato nelle scorse settimane dall’Istituto di credito. Oggi, ultimo giorno, gran parte dei clienti ha varcato per l’ultima volta la porta elettronica e tra i più fedeli si sono susseguiti i ricordi di direttori, impiegati, investimenti, prestiti, risparmi fino agli auguri di Natale e il cadeau (consuetudine ormai scomparsa ovunque, o quasi) di un’agenda o di un calendario. Ora conti correnti, operazioni saranno trasferite nella sede centrale di piazza San Francesco d’ Assisi. Sul piano operativo non dovrebbe cambiare nulla, come ci è stato detto, ma occhio al nuovo iban se dovesse occorrere. In via Nazionale funzionerà il bancomat esterno. Soppresso quello di preingresso,realizzato negli anni scorsi, riservato e accogliente. Quanto alla sede dell’ex Agenzia si parla di funzioni di consulenza finanziaria. Ma si tratta solo di voci. Porta chiusa davanti alla banca, con tutta la sua storia che ha accompagnato la vita di cittadini e imprenditori che continuano a commentare con un ”incomprensibile” quella decisione.