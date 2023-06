Incompiute? Con la memoria Cort…Come il quartiere di Bresson

Tempus fugit…e il problema resta. Per questa e altre opere pubbliche che a Matera sono rimaste a metà, dopo sopralluoghi, perizie, nequizie e poche delizie. E’ il caso di un comparto del Sasso Caveoso, immortalato dal celebre fotografo francese Henry Cartier Bresson, e al centro di ricorrenti segnalazioni sul perche? e sul per come? il recupero sia ancora li. Antonio Serravezza cita una affermazione, una delle tante,dell’ex assessore ai lavori pubblici Graziella Corti alla quale sono seguiti altri colleghi e, per quanto se ne sa, ne seguiranno altri . in vista delle elezioni regionali- fino alla fine della consiliatura comunale. Attendiamo verifiche, risposte e , speriamo il contrario, un’altra nota di Serravezza e questa volta (chissà) per la conclusione…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Giusto un anno fa, in fondo ad un articolo pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Matera, si leggono le seguenti parole: “ E’ stato necessario un attento lavoro di esame di tutta la vicenda – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Graziella Corti -, per contemperare l’interesse dell’impresa appaltatrice con quello pubblico alla ultimazione delle opere e alla rimozione dei cantieri. Non possiamo permetterci che la città sia punteggiata di così tante incompiute: lavori iniziati e mai terminati che molto spesso sono sotto gli occhi di tutti o, come in questo caso, addirittura sotto gli occhi del mondo”.

Ma tutto è ancora fermo ed è tornato il silenzio. La colpa ricade sui continui cambi dell’ assessorato ai lavori pubblici? Il Sindaco ha speso parole di gioia per esser riuscito a sbloccare i lavori di ripristino del famoso vicinato dopo un ventennio e oggi come giustifica il ventunesimo anno di fermo dei lavori?

Antonio Serravezza