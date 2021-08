Musica, arte, cultura ma anche un momento di riflessione. È l’evento organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Valle del Trono dal titolo “IO R-ESISTO”, in programma martedì 10agosto alle 18:30 nel centro storico di Acerenza (PZ).

L’iniziativa nasce dal desiderio di sensibilizzare la popolazione lucana sul tema dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e in condizioni di svantaggio, sull’importanza di non lasciare nessuno indietro, in un momento storico delicato dal punto di vista sanitario ma anche economico e sociale, e anche dalla voglia di “ritrovarsi” e mettersi alle spalle mesi difficili.

A partire dalle 18:30, il centro storico di Acerenza, eletto 4° borgo più bello d’Italia nel 2014, farà da cornice ad una mostra fotografica itinerante e una mostra di dipinti e raffigurazioni degli ospiti della Struttura Riabilitativa RP1 “Il Giardino di Alice”.

Alle ore 19:30 il cuore dell’evento, una tavola rotonda sui temi dell’inclusione sociale e lavorativa e dell’accoglienza. Sarà l’occasione per il presidente del Comitato CRI di Valle del Trono, Vincenzo Caruso e la coordinatrice del progetto per la Basilicata, Antonella Tiri, ospitare con il Sindaco di Acerenza Fernando Scattone i referenti nazionali che illustreranno il progetto della Croce Rossa “LISA – Lavoro, Inclusione, Sviluppo Autonomia”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rivolto proprio all’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di fragilità. Un progetto che vede in campo 21 Presidi Croce Rossa su tutto il territorio nazionale e oltre 800 volontari CRI specificamente formati sui temi dell’inclusione sociale e lavorativa.

Al dibattito interverranno illustri esponenti delle istituzioni nazionali e locali e del mondo imprenditoriale lucano.

La serata sarà animata da dj Francisco e Radio Potenza Centrale