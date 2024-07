Inclusione , comunità e bellezza. Comuni in rete… E se cominciassimo da Bella?

Ed è uno spunto, un invito, un riferimento certo per quel cantiere avviato dalla paziente e tenace collega Maria De Carlo, che ha raccolto nel lavoro ” Ricostruire comuni-Tà.131 Agorà dialoganti e in rete” quanto di buono e propositivo si muove, con alterne e diverse fortune, nei centri della Basilicata per costruire passo dopo passo, con tanta buona volontà e creatività, un modello di vivibilità dove nessuno deve restare indietro. Compresi i nuovi arrivati(ormai da alcuni anni) i migranti di ieri e di oggi: gli albanesi, romeni, africani, asiatici, profughi ucraini. Migranti che possono essere una risorsa per una regione, la Basilicata, a forte spopolamento e che continua a perdere il suo futuro: i giovani.



A Bella c’è un modello di integrazione multietnico che funziona e che ha fatto scuola. Maria De Carlo, con la periodica pubblicazione nelle rubriche dedicate su Cronache lucane, su Radio Ruoti, oltre che sulle pagine social, ha effettuato nelle oltre 260 pagine pubblicate per le Edizioni Brè, ha effettuato un reportage a tutto tondo nelle 131 ‘agorà’ piazze di paesi grandi e piccoli, descrivendone storie, ascoltando i protagonisti, i progetti messi in campo e gli auspici che la strada intrapresa sia quella giusta. Una apertura sulla accoglienza, sulla bellezza che adesso attende una sintesi operativa. E qui il riferimento al centro della valle del Melandro ci sta tutta. Giriamo l’invito agli amministratori comunali, alla Pro Loco, alla comunità bellese per un confronto, per ricostruire – come scrive Maria- ” comuni-Tà”. E quel ”Tà” sa tanto di ”ecco…diamoci una mossa”.Del resto ci ha colpito le tante e ”belle” iniziative, che sono state avviate nei nostri centri.



E così da Sant’Angelo Le Fratte venne, nel 2022, l’invito a costituire un Comitato del Bello, da Ruvo del Monte la proposta di co-gestione duale dei Comuni. E poi quel filo rosso della memoria che sono le giornate dell’emigrante, celebrata d’estate, in concomitanza o a ridosso delle feste patronali. Senza dimenticare le iniziative identitarie per salvare i dialetti, le lingue ”minoritarie” come quelle di ceppo arbereshe del Vulture (ricordiamo l’impegno di Donato Mazzeo) e del Pollino o le bande musicali. Ma c’è spazio anche per amore e poesia, con il giardino poetico di Senise all’appello di Valsinni(ricordando la sfortunata poetessa Isabella Morra) per un ritrovo per ”cuori romantici”. E di amore c’è bisogno anche l’altra metà del cielo (al contrario) per un Centro di ascolto a Cersosimo di ”uomini maltrattaNti” . Ci vorrebbe una vacanza…E l’abbraccio dei lidi della costa jonica per una rinascita turistica è davvero da apprezzare. Spiaggia è sole, sonorità, colori come quelli dei carnevali da Tricarico a Montescaglioso, da Aliano a Satriano ma anche mistero, magia, credenze popolari come ha fatto Colobraro con il suo sogno di mezza estate a quel paese…Ma è anche l’occasione per riflettere con l’appello di Banzi per i ‘ weekend benedettini” o l’invito di Gallicchio a fare rete per vivere le Comuni-tà allargate o quello dei ragazzi materani di ”Rocciaviva” che, dopo Matera sono approdati a Oppido Lucano per ”rigenerare” aree degradate. Cantiere aperte. Ora si tratta di sintetizzare. Servono volontà, rete e un tocco di Bell..ezza che in totale fa 131 piazze, le agorà dell’antica Grecia.



Ritratto dell’autrice a cura dell’artista tursitano Vincenzo D’Acunzo.

Maria Del Carlo ha fondato l’associazione di pratiche filosofiche ” conduco un dialogo”, ispirandosi all’insegnamento di Socrate e al pensiero dialogico di Martin Buber. Docente di scuola secondaria di secondo grado, giornalista pubblicista e saggista . Sempre con Breè edizioni ha pubblicato nel 2023, con Chiara Vergani, il volume ”Professione docente in tempi di guerra e ”Intimo scambio oltre l’orizzonte” con Ina Biffari.