Incidenti e rischi con veicoli elettrici e ibridi. Che fare?

Bella domanda…avrebbe detto il re dei programmi tv a quiz, Mike Bongiorno. Ma oggi con la diffusione di mezzi, che viaggiano a energia elettrica o con alimentazione ibrida, non si sa a quali rischi si potrebbe incorrere e come intervenire. Una lacuna informativa e formativa colmata con un seminario di quattro giorni presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, allargato ad altre forze di intervento. Durante le lezioni si è scesi nella casistica, negli esempi e sul modus operandi e proceduto a una prova sul campo. Argomenti che in qualche modo, finora il legislatore non se ne è preoccupato, salvo le prescrizioni introdotte con il nuovo Codice della Strada. Attendiamo che si trovi il modo di farlo, visto che in giro non ci sono Campagne dedicate.



L’ATTIVITA’ DEL SEMINARIO

Seminario: “Incidenti veicoli elettrici e ibridi – Utilizzo Dispositivo di Emergenza per veicoli elettrici ed ibridi” Presso il Comando VV.F. di Matera, si sono appena conclusi 4 giorni di seminario nei quali è stato approfondito il tema “Incidenti dei veicoli elettrici ed ibridi – Utilizzo Dispositivo di Eme rgenza per veicoli elettrici”.Le 4 sessioni hanno avuto inizio dopo l’apertura dei lavori da parte del Comandante Dott. Ing. Maddalena LISANTI.Oratori sono stati il CS Luca PUPPA del Comando di Venezia (in qualità di esperto nazionale per il C.N.VV.F.), l’Ing. Salvatore AFELTRA (tecnico della ditta fornitrice della E-POWER) e il VD Ing. Sabato ANASTASIO, che hanno suscitato un forte interesse nella platea con la quale si è creata una costante interazione.Durante le ore della mattina, dedicate alla parte teorica, molte le curiosità e le situazioni analizzate rispetto al tema “I pericoli ed i rischi derivanti dagli interventi relativi agli incidenti stradali in cui sono coinvolti veicoli ibridi o elettrici”. Si sono ipotizzate alcune richieste possibili, da parte dei cittadini, alla Sala Operativa e le modalità di espletamento del Soccorso.È stata inoltre illustrata la modalità di utilizzo del dispositivo in dotazione al Comando VV.F. di Matera, strumento con il quale si garantisce un ottimo livello di sicurezza per i soccorritori, in quanto in grado di assicurare un totale isolamento elettrico del veicolo in panne.Durante le ore pomeridiane, con la collaborazione di una concessionaria di automobili di zona, si sono svolte le prove partiche su un mezzo ibrido che ha permesso la partecipazione attiva di tutti i presenti.I partecipanti sono stati numerosi. Infatti oltre che agli appartenenti al C.N.VV.F. della Direzione VVF per la Basilicata, i Comandi di Matera e Potenza, sono stati invitati, e sono intervenuti numerosi, il personale della Polizia Stradale, Polizia Municipale, operatori del 118, della Guardia di Finanza, Carabinieri e liberi professionisti.