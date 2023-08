Incidente tra camion e auto sulla SS99. Grave un giovane

Gli appelli alla prudenza si susseguono, ma gli incidenti che vedono coinvolti auto, camion e altre tipologie d veicoli si susseguono. Cause e dinamiche diverse, da accertare che avvengono in momenti differenti della giornata. Questa volta è accaduto in prima mattinata lungo la statale 99, Matera-Altamura tra un camion e un auto. Il conducente di quest’ultima un 24enne, è in gravi condizioni presso ospedale di Matera. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e i Carabinieri .



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 05:30 circa, la squadra della Sede Centrale VV.F. è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla S.S. 99, al Km. 10+800 in direzione Matera.

Un autoarticolato, Iveco Ecostralis di colore bianco è entrato in collisione con una Nissan Micra di colore blu, fermatasi sulla sede stradale per un’avaria.

Il conducente dell’autovettura, materano nato ad Altamura (BA) nel 1999, in gravi condizioni è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera insieme al conducente dell’autoarticolato in stato di shock.

Sul posto, oltre al 118 e forze dell’ordine.