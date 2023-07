Incidente tra auto alla marina di Policoro: un morto e due feriti

Una persona di nazionalità marocchina è deceduta nella serata di domenica 16 luglio nel corso di un incidente stradale, avvenuto im via San Giusto in località Torre Mozza lungo la strada che collega Policoro con la spiaggia. Coinvolte due autovetture. La persona deceduta viaggiava su una ford focus, che si è scontrata per cause da accertare con una fiat panda condotta da due italiani, rimasti feriti. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, 118, Polizia e Carabinieri.



LA NOTIZIA

Alle ore 21.15 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Policoro è intervenuta in soccorso di due vetture coinvolte in un grave incidente stradale accaduto sulla strada che collega il paese di Policoro con la spiaggia nei pressi di Marinagri, in via San Giusto, località Torre Mozza.Le due vetture sono: una Fiat Panda con a bordo due occupanti di nazionalità italiana e una Ford Focus con all’interno il suo conducente di nazionalità marocchina. I malcapitati all’interno della Panda sono stati trasportati dagli operatori del 118 al nosocomio di Policoro. Non c’è stata possibilità di salvare il cinquantanovenne conducente della Focus, del quale è stato constatato il decesso. Sul posto oltre a 3 ambulanze del 118, anche Polizia di Stato e Carabinieri.Al momento la squadra VV.F. sta provvedendo a mettere in sicurezza una delle vetture che si è incastrata nel canale di bonifica adiacente al tratto di strada sul quale è avvenuto l’incidente pertanto la via è tutt’ora chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso.