Incidente sulla statale 7 (SS7) tra le uscite di Matera centro e Matera PAIP (Aggiornamento)

Intorno 20,00, un incidente si è verificato sulla Statale 7 che costeggia la Città dei Sassi. Un auto si è capovolta sulla carreggiata in direzione Basentana nel tratto compreso tra l’uscita per la Zona PAIP e l’uscita per Matera centro. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine che sono impegnate ad effettuare i rilievi del caso. Alla guida dell’auto, una Mini Cooper che si sarebbe ribaltata a seguito della perdita di controllo della stessa da parte dell’autista, un uomo sulla cinquantina residente a Salandra che, estratto dall’abitacolo, è stato poi condotto all’Ospedale Madonna delle Grazie in codice giallo.

A seguire il comunicato stampa ufficile sull’incidente ricevuto alle 22.53: “Incidente stradale sulla SS7: intervento dei Vigili del Fuoco di Matera”

“Nella serata di oggi 31 maggio 2026 , alle ore 19:30 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera è intervenuta sulla SS7, al km 571+800, a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura. A bordo del veicolo vi era un unico passeggero, un uomo classe 1977 originario di Salandra (MT). I sanitari dell’auto medica, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al conducente, successivamente trasportato presso il locale nosocomio materano in codice giallo.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per estrarre l’occupante dal veicolo e procedere alla messa in sicurezza dell’area.

Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Matera, che ha gestito la viabilità e i rilievi di rito. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale, la circolazione è rimasta temporaneamente interdetta su una corsia.”