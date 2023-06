Incidente sulla SS7. Che spavento, illese due donne.

Sono finite con la loro auto contro un guard rail lungo la statale 7, al bivio tra Altamura e Taranto, ma per fortuna sono rimaste illese. L’incidente è accaduto intorno alle 14.00 di domenica 4 giugno 2023. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, per soccorrere le due occupanti, madre e figlia. Viaggiavano su una Fiat Punto che ha impattato un guardrail all’altezza del bivio Altamura-Taranto al Km 574 della SS 7. Le due donne, spaventate, sono state visitate sul luogo dell’incidente, dagli operatori del 118, ma non c’è stata necessità di ricovero in ospedale.