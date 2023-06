Incidente sulla SS 106. Si ribalta auto. Tre feriti

E’ di tre feriti, uno dei quali in condizioni serie, il bilancio di un incidente che ha coinvolto nella serata di martedì 6 giugno due autovetture, una delle quali si è ribaltata.L’incidente si è verificato all’altezza di Scanzano jonico, poco dopo la galleria. Per cause da accertare si sono scontrate due vetture, una Opel Meriva sulla quale viaggiavano due donne di 62 e 33 anni di Scanzano jonico, e una Fiat Punto – che si è ribaltata- condotta da un uomo di Policoro di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per gli interventi del caso.