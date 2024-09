Incidente sulla SP Pisticci-San Basilio. Albano: Urgente Intervenire Contro il Rischio Cinghiali

Ieri, sulla SP Pisticci-San Basilio, si è verificato l’ennesimo incidente stradale causato da un cinghiale. Intorno alle 12.30, una Renault Clio ha impattato violentemente contro un cinghiale di circa 130 chilogrammi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. “Per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi per i passeggeri dell’auto coinvolta, anche se il veicolo ha subito gravi danni“, ha detto il sindaco di Pisticci, Domenico Albano: “L’incidente è avvenuto in pieno giorno e ho avuto modo di passare sul luogo quando erano già arrivati i soccorritori. Come si vede dalla foto, la macchina è distrutta ed è una fortuna che le conseguenze per i passeggeri non siano state gravi. Gli incidenti causati dall’attraversamento dei cinghiali sulle nostre strade stanno diventando sempre più frequenti, soprattutto nelle ore serali, e rappresentano un serio rischio per gli automobilisti. È urgente trovare una soluzione a questo problema, che ha assunto proporzioni preoccupanti. È fondamentale aumentare le misure preventive e accelerare le azioni risarcitorie per evitare ulteriori disagi ai cittadini lucani. A tal fine, è importante rifinanziare e utilizzare il fondo predisposto dalla Regione Basilicata per tali situazioni. È altresì fondamentale mantenere la massima prudenza alla guida“.

